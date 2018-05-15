Audi показала «убийцу» BMW X6

На опубликованном пресс-службой Audi тизере можно рассмотреть заднюю часть серийной модели Q8. Судя по эскизу, внешность кроссовера практически в точности повторяет дизайн прототипа Q8 Sport, показанного в Женеве весной прошлого года.

Porsche Cayenne, В компании не спешат раскрывать все карты о новой модели. Известно лишь, что в основу Q8 легла та же модульная платформа MLB, на которой сконструированы Bentley Bentayga Audi Q7 и другие новейшие модели концерна Volkswagen . А в линейку двигателей полноприводника войдут наддувые бензиновые и дизельные агрегаты V6 и V8. По предварителеным данным, стоимость нового кросс-купе от Audi превысит отметку в 110,5 тыс. евро (около 8,2 млн рублей по нынешнему курсу).

Ожидается, что следом за Audi Q8 появятся «заряженные» модификации SQ8 с 435-сильным мотором от SQ7 и более мощный вариант RSQ8, который бросит вызов BMW X6 M. Под капотом последнего пропишется 650-сильный 4.0 V8 твин-турбо от Lamborghini Urus . Кроме того, новинка обзаведется двумя гибридными модификациями — бензин-электрической и дизель-электрической с ДВС объемом 3 литра.

Производство Q8 наладят на заводе Audi в Братиславе, где выпускается кроссовер Q7.

Фото: Audi / Facebook