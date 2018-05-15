Audi расскажет о кроссовере Q8 с помощью серии видеороликов

Компания Audi опубликовала очередное изображение нового купеобразного кроссовера Q8. Одновременно с этим марка анонсировала серию из пяти видеороликов под общим названием Q8 unleashed, которая в развлекательной форме расскажет о новой модели.

По уже имеющимся данным, в основе Audi Q8 будет лежать модульная платформа MLB, аналогичная той, что использовалась при постройке Benley Bentayga, Lamborghini Urus Audi Q7 . Модель укомплектуют постоянным полным приводом quattro и восьмидиапазонным «автоматом».

Гамма силовых агрегатов будет состоять из бензиновых и дизельных двигателей V6, дизельной «восьмерки» от SQ7 и, вероятно, гибридной установки на базе трехлитровой «турбошестерки». Позднее ожидается появление топовой модификации с 4.0 V8 от Lamborghini Urus.

Публичный дебют Audi Q8 состоится сразу после показа всех роликов серии Q8 unleashed: первый выйдет 21 мая, последний — 5 июня.

Ранее модель сфоторграфировали во время тестов в Москве, и даже полностью без камуфляжа.