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Audi расскажет о кроссовере Q8 с помощью серии видеороликов
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Audi расскажет о кроссовере Q8 с помощью серии видеороликов 

Motor.ru 1 час назад
Фото: Motor.ru
Компания Audi опубликовала очередное изображение нового купеобразного кроссовера Q8. Одновременно с этим марка анонсировала серию из пяти видеороликов под общим названием Q8 unleashed, которая в развлекательной форме расскажет о новой модели.
По уже имеющимся данным, в основе Audi Q8 будет лежать модульная платформа MLB, аналогичная той, что использовалась при постройке Benley Bentayga, Lamborghini Urus и Audi Q7. Модель укомплектуют постоянным полным приводом quattro и восьмидиапазонным «автоматом».
Гамма силовых агрегатов будет состоять из бензиновых и дизельных двигателей V6, дизельной «восьмерки» от SQ7 и, вероятно, гибридной установки на базе трехлитровой «турбошестерки». Позднее ожидается появление топовой модификации с 4.0 V8 от Lamborghini Urus.
Публичный дебют Audi Q8 состоится сразу после показа всех роликов серии Q8 unleashed: первый выйдет 21 мая, последний — 5 июня.
Ранее модель сфоторграфировали во время тестов в Москве, и даже полностью без камуфляжа.
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