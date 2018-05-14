DS объявила о новом флагмане

Ожидается, что модель от DS будут отличать изысканные дизайнерские решения.

Несколько лет компания DS решила пуститься в самостоятельное плавание, отойдя от своих основателей Peugeot Citroen . Свою индивидуальность DS решила подчеркнуть дизайнерскими решениями, подходящими для сегмента премиум-класса.

Ранее на рынке уже можно было увидеть DS 7 Crossback. Кроме того, ожидается DS 3, но новинка выйдет за его рамки.

Руководство DS объявило о том, что новый автомобиль не будет копировать свои аналоги. Поэтому следует ожидать новых конструкторских решений.

Известно, что автомобиль будет построен на платформе, которую использует современный Peugeot 508 . Вполне вероятно, что появится гибридный вариант на основе бензинового или дизельного двигателя в зависимости от комплектации.

Интересно, что руководство DS вполне серьезно рассматривает возможность приезда на американский рынок. Однако пока не совсем понятно, с какими моделями предстоит конкуренция.