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DS объявила о новом флагмане
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DS объявила о новом флагмане 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Ожидается, что модель от DS будут отличать изысканные дизайнерские решения.
Несколько лет компания DS решила пуститься в самостоятельное плавание, отойдя от своих основателей Peugeot и Citroen. Свою индивидуальность DS решила подчеркнуть дизайнерскими решениями, подходящими для сегмента премиум-класса.
Ранее на рынке уже можно было увидеть DS 7 Crossback. Кроме того, ожидается DS 3, но новинка выйдет за его рамки.
Руководство DS объявило о том, что новый автомобиль не будет копировать свои аналоги. Поэтому следует ожидать новых конструкторских решений.
Известно, что автомобиль будет построен на платформе, которую использует современный Peugeot 508. Вполне вероятно, что появится гибридный вариант на основе бензинового или дизельного двигателя в зависимости от комплектации.
Интересно, что руководство DS вполне серьезно рассматривает возможность приезда на американский рынок. Однако пока не совсем понятно, с какими моделями предстоит конкуренция.
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