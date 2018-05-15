Разработчик дизайна ВАЗ-2110 предвидел, каким будет современный внедорожник Rolls-Royce

Российский автодизайнер Владимир Ярцев, начал свою карьеру в АВТОВАЗе в далеком 1980 году. Одной из работ мастера была разработка дизайна для автомодели ВАЗ-2110. Также мастер автодизайна работал над экспортными автомоделями линейки LADA

Сейчас маэстро проживает в Бельгии. Там он открыл свое тюнинговое ателье Yartsev Design.

Так вот, Ярцев возможно предвидел форму развития концептов дизайна именитого автобренда Rolls-Royce , когда еще в 2005 году создал эскиз, который по сути вторит реальному дизайну внедорожника Cullinan.

По словам самого мастера, сам он к созданию прототипа автоновинки никакого отношения не имеет.

Он не только не участвовал в проекте, но даже не консультировал никого из команды автодизайнеров Rolls-Royce.

Новый внедорожник Cullinan был представлен 10.05.2018 года. По силовой части машина оснащена 6,75-литровым турбомотором на 571 л.с. Трансмиссия представлена восьмиступенчатой коробкой-автоматом.