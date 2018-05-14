Kia опередила Toyota по объёму выручки в России

Опубликован рейтинг брендов, которые больше всего выручили от продажи своих автомобилей в РФ.

В рейтинге автомобильных марок с наибольшей выручкой на российском рынке новый лидер: если по итогам 2017 года на первой строчке была Toyota , то по итогам продаж в первом квартале текущего года в кресле лидера оказалась Kia . Эксперты «Автостата» выяснили, кто из брендов вошёл в первую десятку по выручке от продаж новых машин в РФ.

В общей сложности выручка автомобильных марок по итогам продаж машин в России в течение первых трёх месяцев 2018 года составила примерно 498 миллиардов рублей. Этот результат почти на четверть (на 24%) больше по сравнению с показателем аналогичного периода 2017 года, когда всего было выручено 401,5 миллиарда рублей.

ТОП-10 брендов-лидеров по итогам продаж в I квартале 2018 года

Место

Марка

Продажи в I квартале 2018 года, шт Средневзвешенная цена авто (по всему модельному ряду), рублей

Выручка, миллиардов рублей

Разница по отношению к АППГ, %

1 Kia 52 201 1 196 100 62,4 + 57,9 2 Toyota

20 587 2 357 300 48,5 + 8,7 3 Lada

75 790 593 500 45,0 + 37,5 4 Hyundai

38 808 1 111 200 43,1 + 34,7 5 Mercedes-Benz

8 170 4 382 200 35,8 + 7,3 6 BMW

7 930 3 802 300 30,2 + 19,7 7 Volkswagen

21 615 1 322 800 28,6 + 24,1 8 Renault

32 981 864 500 28,5 + 32,6 9 Nissan

18 084 1 451 600 26,3 + 4,2 10 Lexus

4 965 4 097 300 20,3 + 0,6 На фото: Toyota RAV4

У всех вошедших в ТОП-10 брендов зафиксирован прирост по объёму выручки в указанный период. Больше чем в 1,5 раза результат увеличила Kia, на треть и более нарастили показатели Renault, Hyundai и Lada. Наименее значительное повышение продемонстрировал Lexus, не дотянули до 10% прибавки к АППГ также Nissan, Mercedes-Benz и Toyota.

Напомним, по итогам прошлого года выручка компаний составила почти два триллиона рублей, этот результат превышает показатель 2016 года на 15%. В первой тройке оказались Toyota (217 миллиардов рублей), Kia (202,5 миллиарда рублей) и Lada (170 миллиардов рублей).

Согласно отчёту АЕБ, с января по апрель 2018 года в РФ было продано 545 345 новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей. Это говорит о приросте по отношению к АППГ на 20,5%. В десятку марок-лидеров по количеству проданных авто в первой трети текущего года вошли: Lada (109 826 машин), Kia (71 792), Hyundai (54 754), Renault (45 149), Volkswagen (30 199), Toyota (29 361), Nissan (23 704), Skoda (23 222), Ford (17 659) и ГАЗ (17 065 экземпляров).

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По материалам: www.kolesa.ru