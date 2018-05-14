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Kia опередила Toyota по объёму выручки в России
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Kia опередила Toyota по объёму выручки в России 

Карельские вести 49 минут назад
Фото: Карельские вести
Опубликован рейтинг брендов, которые больше всего выручили от продажи своих автомобилей в РФ.
В рейтинге автомобильных марок с наибольшей выручкой на российском рынке новый лидер: если по итогам 2017 года на первой строчке была Toyota, то по итогам продаж в первом квартале текущего года в кресле лидера оказалась Kia. Эксперты «Автостата» выяснили, кто из брендов вошёл в первую десятку по выручке от продаж новых машин в РФ.
На фото: Kia Rio
В общей сложности выручка автомобильных марок по итогам продаж машин в России в течение первых трёх месяцев 2018 года составила примерно 498 миллиардов рублей. Этот результат почти на четверть (на 24%) больше по сравнению с показателем аналогичного периода 2017 года, когда всего было выручено 401,5 миллиарда рублей.
ТОП-10 брендов-лидеров по итогам продаж в I квартале 2018 года
Место
Марка
Продажи в I квартале 2018 года, шт  Средневзвешенная цена авто (по всему модельному ряду), рублей
Выручка, миллиардов рублей
Разница по отношению к АППГ, %
1  Kia  52 201  1 196 100  62,4  + 57,9  2  Toyota
20 587  2 357 300  48,5  + 8,7  3  Lada
75 790  593 500  45,0  + 37,5  4  Hyundai
38 808  1 111 200  43,1  + 34,7  5  Mercedes-Benz
8 170  4 382 200  35,8  + 7,3  6  BMW
7 930  3 802 300  30,2  + 19,7  7  Volkswagen
21 615  1 322 800  28,6  + 24,1  8  Renault
32 981  864 500  28,5  + 32,6  9  Nissan
18 084  1 451 600  26,3  + 4,2  10  Lexus
4 965  4 097 300  20,3  + 0,6  На фото: Toyota RAV4
У всех вошедших в ТОП-10 брендов зафиксирован прирост по объёму выручки в указанный период. Больше чем в 1,5 раза результат увеличила Kia, на треть и более нарастили показатели Renault, Hyundai и Lada. Наименее значительное повышение продемонстрировал Lexus, не дотянули до 10% прибавки к АППГ также Nissan, Mercedes-Benz и Toyota.
Напомним, по итогам прошлого года выручка компаний составила почти два триллиона рублей, этот результат превышает показатель 2016 года на 15%. В первой тройке оказались Toyota (217 миллиардов рублей), Kia (202,5 миллиарда рублей) и Lada (170 миллиардов рублей).
На фото: Lada Vesta
Согласно отчёту АЕБ, с января по апрель 2018 года в РФ было продано 545 345 новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей. Это говорит о приросте по отношению к АППГ на 20,5%. В десятку марок-лидеров по количеству проданных авто в первой трети текущего года вошли: Lada (109 826 машин), Kia (71 792), Hyundai (54 754), Renault (45 149), Volkswagen (30 199), Toyota (29 361), Nissan (23 704), Skoda (23 222), Ford (17 659) и ГАЗ (17 065 экземпляров).
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По материалам: www.kolesa.ru
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