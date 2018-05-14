Ещё
Alfa Romeo пообещали флагманский SUV
Далее:
Читайте также:
Ещё

Alfa Romeo пообещали флагманский SUV 

Allroader.ru 1 час назад
Фото: Allroader.ru
Инженеры Alfa Romeo в настоящее время занимаются созданием нового флагманского внедорожника, который окажется самым крупным автомобилем за всю историю бренда. Информацией об этом с журналистами поделился Серджио Маркионне, возглавляющий концерн Fiat Chrysler Automobiles (FCA), в который входит и Alfa.
В настоящее время почти никаких подробностей о новинке не озвучено. Известно лишь, что она создается на одной платформе с первенцем SUV-сегмента компании Alfa Romeo Stelvio, но будет иметь увеличенную колесную базу. При этом есть все шансы полагать, что кроссовер получит схожую внешность, выполненную в корпоративном стиле.
Известно, что новинка окажется на пару сотен килограммов тяжелее Stelvio, но за счет использования «мягкого гибрида» на базе бензинового ДВС с турбонагнетателем, ухудшения динамических характеристик новинки не произойдет.
Топ-менеджер также сообщил, что новый кроссовер в качестве отдельной опции получит возможность установки в салоне дополнительного ряда сидений, что сделает его первым семиместным представителем итальянского бренда.
Ожидается, что в продаже флагманский кроссовер Alfa Romeo, пока не имеющий официального названия, должен появиться до конца будущего года. Цена кроссовера будет заметно выше, чем у Alfa Romeo Stlvio, продаваемого в настоящее время в Европе за 46 тысяч евро в начальной комплектации.
Allroader.ru: последние новости
8-местный KIA Telluride выглядит внушительно на новых фото Brabus «прокачал» Mercedes X-Class всего на 20 л.с. BMW X7 уже дают на тест-драйв (Видео)
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Господдержка автопрома завершается35
ГИБДД открыла «охоту» на дачников4
Первое видео проезда по Крымскому мосту97
Новый лимузин Путина сравнили со «Зверем» Трампа‍51
Россиян предупредили о росте цен на бензин787
Видео
Москвич сбил сразу двух полицейских
ДТП Автоновости
01:09
Опубликована схема движения у Крымского моста
Автоновости
02:55
Новый лимузин Путина сравнили со «Зверем» Трампа‍
Бортжурнал
00:29
Разлившийся шоколад заблокировал трассу в Польше
ДТП
02:16
СМИ сравнили лимузины Путина и Трампа
Автоновости
03:34
Первое видео проезда по Крымскому мосту
Автоновости
00:26
Иномарка въехала в пост ДПС
ДТП
00:13
Крыса вылезла на капот во время движения авто
Автоновости
00:51
Мажоры-хамы гоняли по парку на машине
Автоновости
02:38
Номера лимузина Путина нашлись на ржавой «Волге»
Автоновости Автоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение