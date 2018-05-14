Alfa Romeo пообещали флагманский SUV

Инженеры Alfa Romeo в настоящее время занимаются созданием нового флагманского внедорожника, который окажется самым крупным автомобилем за всю историю бренда. Информацией об этом с журналистами поделился Серджио Маркионне, возглавляющий концерн Fiat Chrysler Automobiles (FCA), в который входит и Alfa.

В настоящее время почти никаких подробностей о новинке не озвучено. Известно лишь, что она создается на одной платформе с первенцем SUV-сегмента компании Alfa Romeo Stelvio , но будет иметь увеличенную колесную базу. При этом есть все шансы полагать, что кроссовер получит схожую внешность, выполненную в корпоративном стиле.

Известно, что новинка окажется на пару сотен килограммов тяжелее Stelvio, но за счет использования «мягкого гибрида» на базе бензинового ДВС с турбонагнетателем, ухудшения динамических характеристик новинки не произойдет.

Топ-менеджер также сообщил, что новый кроссовер в качестве отдельной опции получит возможность установки в салоне дополнительного ряда сидений, что сделает его первым семиместным представителем итальянского бренда.

Ожидается, что в продаже флагманский кроссовер Alfa Romeo, пока не имеющий официального названия, должен появиться до конца будущего года. Цена кроссовера будет заметно выше, чем у Alfa Romeo Stlvio, продаваемого в настоящее время в Европе за 46 тысяч евро в начальной комплектации.