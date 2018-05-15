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VW T-Roc R жжёт резину на Нюрбургринге
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VW T-Roc R жжёт резину на Нюрбургринге 

Allroader.ru 1 час назад
Фото: Allroader.ru
Немецкий автогигант Volkswagen продолжает развивать спортивную R-линейку своего титульного бренда и фотошпионы засняли на подступах к знаменитой трассе Нюрбургринг очередного ее представителя на базе кроссовера T-Roc. Новый «заряженный» T-Roc R предстанет перед публикой во всей красе осенью на Парижском автосалоне 2018 и, в целом, его дизайн полностью соответствует базовому образцу. Тем не менее, судя по новым кадрам, кроссовер получит ряд уникальных акцентов и деталей, которые выделят его в потоке.
В частности, противотуманные фары были безжалостно выкорчеваны с переднего бампера, а их место заняли дополнительные воздухозаборники, которые необходимы для охлаждения мощного мотора. Также серийный T-Roc R обзаведется собственной радиаторной решеткой с шильдиком «R». Дорожный просвет у грядущей модели ниже, чем у оригинала — все потому, что подвеска кроссовера перенастроена на спортивный лад, а под задним бампером прячутся 4 патрубка выхлопной системы.
К сожалению, наши «папарацци» не смогли подобраться к автомобилю так близко, чтобы заснять салон. Правда, наверняка тут не обойдется без затянутого в кожу рулевого колеса, двухцветной обивки сидений и черной крыши, литого педального узла, накладок на пороги из нержавейки и фирменных салонных ковриков. Но самое главное — это «сердце» T-Roc R, 2.0-литровая турбированная «четверка» мощностью 305 «лошадей» и с крутящим моментом 400 Нм от VW Golf R.
В пару силовому агрегату встает 7-диапазонная роботизированная коробка передач DSG с двойным сцеплением. Полный привод у кроссовера входит в перечень базового оборудования.
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