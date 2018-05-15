Audi Q8 показал свою угловатую «корму»

Несмотря на то, что мы не испытываем недостатка в информации о грядущем флагмане из Ингольштадта, как официальной так и не совсем в виде шпионских фото, немецкий премиальный бренд не намерен замалчивать скорый запуск Audi Q8 и публикует первый «скетч», демонстрирующий нам словно высеченную из гранита заднюю часть внедорожника. Кроме того, производитель пообещал опубликовать целых пять видео-роликов, в которых он еще подробнее остановится на всех преимуществах новинки.

Благодаря новому изображению, мы теперь знаем как характерная подоконная линия, по-спортивному ниспадающая крыша и атлетичные борта SUV сходятся воедино на «корме» автомобиля, по всей ширине которой проходит горизонтальный задний фонарь. Бампер у Audi Q8 может похвастать интегрированными параллелограммами выхлопных патрубков и массивной защитой. Кроме того, стоит отметить и раздутые колесные арки, вмещающие огромные эксклюзивные «катки», обутые в низкопрофильную резину.

Динамичный экстерьер Audi Q8 задает тон и внутреннему убранству модели. Мы ожидаем увидеть в салоне Q8 полностью цифровую приборную панель, большой дисплей мультимедиа-информационной системы и расположенный под ним сенсорный экран для управления климатической установкой и вспомогательными функциями автомобиля. Если верить шпионским кадрам, то салон кроссовера отделан кожей с аккуратными металлическими акцентами и может похвастать оригинальными дефлекторами воздуховодов.

https://youtu.be/OfmI_H0mH34

Под капотом кроссовера Q8 мы увидим широкий набор силовых агрегатов, включая младший 2.0-литровую «турбо-четверку» на 252 л.с., турбированный 3.0 V6 мощностью 355 л.с. В будущем для модели предложат гибридную установку с возможностью подзарядки (PHEV-версия) на базе 3.0 V6, электромотора и батареи аккумуляторов. Вероятно, что суммарная отдача гибридного Q8 составит более 440 л.с., а запас хода в чисто-электрическом режиме около 60 км.

Что касается обещанных промо-роликов, то первый из них уже анонсирован и будет показан 21 мая, в то время как последний выйдет 5 июня — как раз перед официальной премьерой автомобиля.