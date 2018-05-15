«Заряженный» Acura NSX Type R дебютирует в 2019 году

В 2019 году японская компания Honda планирует вывести на мировой рынок «заряженное» купе NSX Type R. В некоторых странах планеты этот автомобиль предлагается под брендом Acura . Об этом сообщает популярное издание Motoring, ссылаясь на официальных представителей японского автогиганта.

Стоит напомнить, что слухи о появлении «заряженного» купе Honda/ Acura NSX Type R впервые появились в интернете ещё два года назад. Сейчас стали известны некоторые подробности проекта. В частности, высокопроизводительный автомобиль может получить некоторые компоненты от гоночной машины NSX GT3.

Предполагается, что «заряженный» Honda/Acura NSX Type R будет питаться от модернизированной гибридной установки, в состав которой войдёт двигатель внутреннего сгорания 3.5 V6 и три электромотора. Суммарная отдача составит порядка 641 лошадиной силы.

Также ожидается, что автомобиль получит модернизированную 9-диапазонную автоматическую трансмиссию. Другой информации о «заряженном» купе Honda/Acura NSX Type R пока нет.

Стоит также отметить, что совсем недавно популярное немецкое издание Autobild сообщало о том, что в ближайшее время японская марка планирует представить открытую версию модели NSX. По собственным данным ресурса, официальный дебют родстера Honda/Acura NSX Roadster должен состояться до конца текущего года.