Возможные варианты для Rolls-Royce Cullinan

Несколько дней назад Rolls-Royce официально показал свой внедорожник Cullinan. Делаются прогнозы, что будет дальше.

Эту новинку от Rolls-Royce ждали уже давно. С ее появлением автомобильный гигант присоединился к премиальным кроссоверам, выпускаемым BMW и Mercedes.

Однако что же может быть после Cullinan? Специалисты попытались сделать на этот счет свои прогнозы.

Например, на рынке вскоре может появиться представитель Cullinan Sport. Он может иметь соответствующий дизайн кузова, спортивную переднюю панель, немного затемненные окна.

Кроме того, не исключен вариант с Cullinan Coupe. Хромированные элементы на ней могут заменить пластиковыми элементами с добавлением стальных колес.

Теоретически возможен вариант и с Cullinan в форме пикапа. Однако короткая часть внедорожника мало располагает к трансформации.

Не исключено, что наряду с развитием семейства Cullinan в обозримом будущем может появиться другой, совершенно новый представитель от Rolls-Royce. Остается только ждать.