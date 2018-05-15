Компания Gorilla Performance модернизировала последний BMW M5 

Известное тюнинг-ателье представляет новый вариант BMW M5 Competition под названием M5 F90 Gorilla, способный предоставить потребителю еще больше мощности.
Теперь 4,4-литровый двухцилиндровый агрегат V8 получает практически на 100 лошадиных сил больше. Таким образом конечные показатели приравниваются к 720 лошадиным силам (ранее 617 лошадиных сил) и 750 Нм крутящего момента. В комбинации с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач подобное оснащение позволяет превзойти нынешний разгон с места до 100 километров в час, который осуществлялся примерно за 3,3 секунды.
Пока неизвестно каким образом специалистам из Gorilla Performance удалось добиться рекордных показателей для BMW M5, но возможным считается наличие турбокомпрессоров и других компонентов. Динамические характеристики также не раскрываются. Напоминаем, ранее компания усовершенствовала Porsche 911 Turbo S, предоставив ему 630 лошадиных сил.