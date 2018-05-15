Tesla начинает поставки Model 3 за пределы США 

Американская компания по-прежнему пытается наладить производство Model 3 и, похоже, у неё это получается.
Как стало известно, марка, занимающаяся выпуском электрических транспортных средств, отправила свой первый автомобиль Model 3 за пределы Соединенных Штатов. Модель оправилась к новому владельцу из Кингстона, Онтарио, Канада. Ранее в марте уже появлялась информация о том, что Tesla планирует начать поставки машины в другие страны, однако только сейчас это произошло. Отправленный Model 3 — заднеприводный седан, имеющий превосходный интерьер, который был доступен для американских клиентов с самого начала. Напоминаем, в течении последнего времени Tesla сумела устранить множество «узких мест» и значительно увеличить скорость производства транспортных средств.