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Tesla начинает поставки Model 3 за пределы США
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Tesla начинает поставки Model 3 за пределы США 

Auto.Today 1 час назад
Фото: Auto.Today
Американская компания по-прежнему пытается наладить производство Model 3 и, похоже, у неё это получается.
Как стало известно, марка, занимающаяся выпуском электрических транспортных средств, отправила свой первый автомобиль Model 3 за пределы Соединенных Штатов. Модель оправилась к новому владельцу из Кингстона, Онтарио, Канада. Ранее в марте уже появлялась информация о том, что Tesla планирует начать поставки машины в другие страны, однако только сейчас это произошло. Отправленный Model 3 — заднеприводный седан, имеющий превосходный интерьер, который был доступен для американских клиентов с самого начала. Напоминаем, в течении последнего времени Tesla сумела устранить множество «узких мест» и значительно увеличить скорость производства транспортных средств.
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