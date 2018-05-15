Суперкары отдыхают: на что способен 5007-сильный монстр Devel Sixty

Создатели этого «шестиколесного дьявола» были достаточно уверены в себе, чтобы отправить свое детище на соревнование с Mercedes-AMG GT S!

Честно говоря, сложно поверить, что это возможно. Mercedes-AMG GT S обладает битурбированным двигателем V8 объемом 4 литра, который способен выдавать 515 лошадиных сил, а также разгоняет машину до «сотки» за 3,9 сек. Devel Sixty (по крайней мере, его модель на видео) оснащен 6,75-литровым дизельным двигателем V8, выдающим 720 лошадиных сил. Не слишком большая разница с учетом того, что Mercedes явно куда лучше и обладает куда более подходящей для гонки аэродинамикой.

Однако победу все же удивительным образом одержал внедорожник. Впрочем, чего можно было ждать от помешанных на скорости инженежов, которые до этого создали гиперкар Sixteen, оснащенный в топовой комплектации двигателем мощностью в 5 007 лошадиных сил.