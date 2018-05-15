Ещё
Суперкары отдыхают: на что способен 5007-сильный монстр Devel Sixty
Далее:
Читайте также:
Ещё

Суперкары отдыхают: на что способен 5007-сильный монстр Devel Sixty 

Авторамблер 27 минут назад
Фото: Авторамблер
Создатели этого «шестиколесного дьявола» были достаточно уверены в себе, чтобы отправить свое детище на соревнование с Mercedes-AMG GT S!
Честно говоря, сложно поверить, что это возможно. Mercedes-AMG GT S обладает битурбированным двигателем V8 объемом 4 литра, который способен выдавать 515 лошадиных сил, а также разгоняет машину до «сотки» за 3,9 сек. Devel Sixty (по крайней мере, его модель на видео) оснащен 6,75-литровым дизельным двигателем V8, выдающим 720 лошадиных сил. Не слишком большая разница с учетом того, что Mercedes явно куда лучше и обладает куда более подходящей для гонки аэродинамикой.
Однако победу все же удивительным образом одержал внедорожник. Впрочем, чего можно было ждать от помешанных на скорости инженежов, которые до этого создали гиперкар Sixteen, оснащенный в топовой комплектации двигателем мощностью в 5 007 лошадиных сил.
Авторамблер: последние новости
Стали известны цены "внедорожного" седана Lada Китайцы сделали ультрабюджетный клон Bugatti Chiron Названы самые угоняемые автомобили в России
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин на Крымском мосту объявил о чуде215
LIVE: Открытие Крымского моста806
Парочка полицейских расслабилась в служебном авто
ГИБДД открыла «охоту» на дачников10
Запретим рев машин под окнами
Видео
LIVE: Открытие Крымского моста
Автоновости
Москвич сбил сразу двух полицейских
ДТП Автоновости
01:09
Опубликована схема движения у Крымского моста
Автоновости
00:36
Парочка полицейских расслабилась в служебном авто
Автоновости
02:55
Новый лимузин Путина сравнили со «Зверем» Трампа‍
Бортжурнал
01:44
Пьяный водитель пошёл на таран полицейского УАЗа
ДТП
00:28
«Жигули» ушли под землю в Перми
ДТП
00:29
Разлившийся шоколад заблокировал трассу в Польше
ДТП
02:16
СМИ сравнили лимузины Путина и Трампа
Автоновости
03:34
Первое видео проезда по Крымскому мосту
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение