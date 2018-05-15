В Нюрбургрине тестируют Volkswagen T-Roc R

Новую заряженную версию кроссовера Volkswagen T-Roc R тестируют на немецком гоночном треке в Нюрбургрине, об этом сообщили фотошпионы сайта CarsCoops.

Данный кроссовер был в недавнем времени презентован в Париже на международной выставке в автосалоне. Он имеет много сходств с предыдущей версией автомобиля, немногие отличия состоят в установленных дополнительных воздухозаборниках и заниженном клиренсе.

Под капотом установлен 2— х литровый мотор в 305 л.с., а также 7-ми ступенчатый робот. Это все изменение, которые решили внести в обновленный T-Roc R.