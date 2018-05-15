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Обновленную Lada Granta оснастят оптикой из Узбекистана
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Обновленную Lada Granta оснастят оптикой из Узбекистана 

Daily-Motor 35 минут назад
Фото: Daily-Motor
Совместное предприятие «УзЧасис», базирующееся в городе Наманган (Узбекистан), с июля 2018 года приступит к производству части комплектующих, которые будут использоваться при сборке обновленной линейки отечественных автомобилей Lada Granta. Для новой «Гранты» в Узбекистане будут выпускать оптику.
При производстве фар для этой модели специалисты «УзЧасис» задействуют современное оборудование индийских и немецких фирм. Дополнительно на работу будет нанято 35 новых специалистов.
Напомним, что официальная презентация новой «Лады Гранта» состоится в конце этого лета на автосалоне в Москве (MMAC-2018). Новинка получит новый «шильдик» с полными парусами, новую решетку радиатора, новые фары, а также видоизмененные крышку капота, багажника и бамперы.
В салоне автомобиля расположится новая приборная панель. Дополнительно Granta FL оборудуют систему дистанционного управления и мониторинга Lada Connect.
Технических перемен в линейке новой «Гранты», судя по предварительной информации, не ожидается.
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