Ford Sollers объявляет об открытии нового производства металлопроката в Татарстане

В Республике Татарстан открылось новое предприятие «ММК-Джошкуноз-Алабуга», которое обеспечит качественными заготовками для производства кузовных деталей заводы Ford Sollers в регионе.

По данным пресс-службы, компания Ford Sollers оптимизирует цепочку поставок благодаря новому сервисному металлоцентру, созданному в Особой Экономической зоне «Алабуга» компаниями «Джошкуноз Алабуга» и « Магнитогорский металлургический комбинат ». «ММК-Джошкуноз-Алабуга» является единственным предприятием подобного рода в регионе.

В Республике Татарстан в Особой Экономической зоне «Алабуга» сегодня открылся новый сервисный металлоцентр площадью 8 600 кв. м, оснащенный новейшим оборудованием для раскроя листового проката. Металлоцентр обеспечит заготовками для производства кузовных деталей одного из крупнейших партнеров Ford Sollers в регионе — штамповочное предприятие «Джошкуноз Алабуга». Открытие нового СМЦ в непосредственной близости от заводов Ford Sollers позволило оптимизировать цепочку поставок и снизить риск повреждения металлопроката и заготовок при транспортировке. Вся продукция нового СМЦ будет соответствовать как международным стандартам, так и глобальным стандартам качества бренда Ford.

Вся продукция будет соответствовать международным стандартам TS-16949-2002, OHSAS 14001. Система контроля качества встроена в производственные процессы и основана на измерениях деталей на разных этапах производства. Металлозаготовки будут доставляться в штамповочный цех, расположенный всего в 24 метрах от СМЦ, по крытой галерее, что позволяет избежать рисков, связанных с длительным хранением и транспортировкой раскроенного металла.

Здание «ММК-Джошкуноз-Алабуга» было заложено в декабре 2016 года, инвестиции в проект превысили 1 млрд рублей. После запуска серийного производства на высокоавтоматизированном предприятии будут трудиться 72 сотрудника.

Завод по производству штампованных кузовных деталей для автомобилей «Джошкуноз-Алабуга», который станет основным потребителем выпускаемого СМЦ металлопроката, расположено всего в 300 м от завода Ford Sollers в Елабуге. «Джошкуноз-Алабуга» производит такие штампованные детали, как капот, боковина, крыша для автомобилей Ford, чье производство налажено на заводах Ford Sollers в Татарстане по технологии полного цикла.

В настоящее время Ford Sollers располагает в Татарстане двумя автомобилестроительными заводами, на которых в соответствии с глобальными стандартами качества Ford выпускаются 5 моделей для рынка России и стран СНГ. В Елабуге производятся флагманский 7-местный внедорожник Ford Explorer, среднеразмерный кроссовер Ford Kuga и коммерческие автомобили Ford Transit. На заводе в Набережных Челнах выпускаются компактные городские автомобили Ford Fiesta и кроссовер Ford EcoSport.

Вам также будет интересно узнать:

Ford Sollers объявляет об открытии нового производства металлопроката в Татарстане

Ford обучит водителей «скорых» Казани в преддверии Чемпионата мира по футболу-2018

Ford установил максимальные цены на техническое обслуживание в России