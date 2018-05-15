Группа компаний АИС осуществила поставку 215 автомобилей Citroёn ПАО «Укрпочта» 

АИС Ситроен Центр завершил поставку 140 единиц новых Citroen Jumper Fourgon и 75 Citroen Berlingo ПАО «Укрпочта». Организация тендерных закупок проводилась через систему Prozorro. Поставка автомобилей осуществлялась на протяжении зимы 2017 г. — весны 2018 г. Как сообщает источник, автопарк «Укрпочты» был обновлен более чем в 20 городах по всей Украине. Доставлять корреспонденцию и посылки клиентам курьерская служба «Укрпочты» будет на современных дизельных экономичных фургонах Citroen Berlingo FL VU L1H1 и Citroen Jumper FL L4H2 4-40. АБЗCitroën Berlingo — это коммерческий фургон, который предназначен для перевозки грузов, имеет одни из лучших в классе характеристик, современный дизайн, просторный и функциональный грузовой отсек. Преимущества Citroën Berlingo в том, что он имеет удобные распашные задние двери и широкие сдвижные боковые двери, возможность перевозки 2-х евро-паллет, полезный объем до 4,1 куб. м, эффективную нагрузку до 800 кг. Также Citroën Berlingo один из лучших в классе по расходу топлива в смешанном цикле — от 5,2 л/100 км. Автомобиль оснащен всеми современными опциями безопасности и комфорта. АЦ Новый Citroën Jumper вобрал в себя все лучшие наработки компании в вопросах архитектуры и конструкции кузова, эргономики, безопасности, низких эксплуатационных затрат. Citroën Jumper имеет распашные задние двери, ширина загрузки между колесными арками 1 422 мм, высота кузова до 2,03 м — параметры, лучшие в классе, широкие (до 1,25 м) сдвижные боковые двери — пройдет даже европаллета, множество электронных систем для помощи в вождении. Поставляемые автомобили агрегируются турбодизельным двигателем HDi 130 в паре с 6-ст. МКПП, что является залогом отличной динамики при низком расходе топлива. Поставка автомобилей ПАО «Укрпочта» — крупнейший контракт АИС Ситроен Центр за всю историю работы.
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