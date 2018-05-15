Renault-Nissan начал переводить Lada на свои артикулы

Первой артикулы альянса получит рестайлинговая Lada Granta

АВТОВАЗ планирует начать производство обновленной линейки Lada Granta с обозначением FL в августе-сентябре текущего года, но еще в марте дилеры получили страницы каталога деталей и сборочных единиц для модернизированной Гранты.

Каталог показывает, что детали рестайлинговой Granta получат обозначения по системе Renault-Nissan. Вместо традиционных артикулов 21900-100XXX будут использованы новые, по типу 845000XXX (как у альянса), информирует издание Лада.онлайн. Информацию подтверждают два скриншота, на которых у нового бампера обновленной Lada Granta FL и головной оптики, прописаны новые артикли — 8450103785 и 8450100857, соответственно.

В процессе рестайлинга внешность Lada Granta будет переработана в X-образной стилистике Lada Vesta , получит новую оптику и ряд изменений интерьера. Предполагается, что после обновления семейства Granta и Kalina объединят в одно — Granta. То есть, там будут: седан, лифтбек, хэтчбек, универсал и кросс-универсал.

Отметим, по итогам продаж за 2017 год Lada Granta стала второй по популярности моделью на российском рынке и первой в вазовской линейке. Всего было продано 93 686 машин. После трех месяцев продаж в текущем году Granta занимает третье место в ТОП-продаж российского рынка с 20 557 проданными автомобилями, а на второе место вышла Lada Vesta — 24 333 штуки. Возможно, после рестайлинга продажи «оживятся» и ситуация поменяется.

Кстати, недавно портал «Карельские Вести» публиковал шпионские фото рестайлинговой Lada Granta, сделанные в процессе дорожных испытаний новинки. Еще свое виденье «посвежевшей» Granta, примерившей X-костюм, представил наш дизайнер.

По материалам: www.kolesa.ru