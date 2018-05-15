Кроссовер E-Pace стал бестселлером Jaguar в России

В нашей стране наибольшим спросом пользуются дизельные версии кроссоверов британской марки.

По данным портала «Карельские Вести», в апреле 2018 года самой популярной моделью Jaguar в России стал компактный «паркетник» E-Pace: в минувшем месяце было реализовано 68 таких автомобилей. Прежний бестселлер бренда в РФ — кроссовер F-Pace — в апреле занял вторую строчку с результатом в 62 проданных экземпляра. Кстати, на нашем рынке наиболее популярны дизельные версии вседорожников Jaguar. Так, E-Pace с мотором на «тяжелом» топливе в России в апреле разошелся тиражом в 65 экземпляров, а объем продаж дизельных версий F-Pace составил 45 единиц.

Совокупный объем продаж всех моделей Jaguar в РФ по итогам минувшего месяца составил 187 машин — на 9% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. В январе — апреле 2018-го на нашем рынке продано 832 автомобиля британской марки, что на 11% меньше, чем годом ранее.

Напомним, кроссовер E-Pace дебютировал летом 2017-го, тогда же были объявлены цены и комплектации новинки для России. Полноценные продажи «паркетника» стартовали в нашей стране 1 марта 2018-го: в том месяце E-Pace занял второе место среди всех моделей Jaguar, представленных в РФ, причем итог марта был выше — 102 реализованных кросса (F-Pace тогда разошелся тиражом в 113 единиц).

У нас компактный вседорожник можно купить только с полным приводом, модель оснащается двухлитровыми «турбочетверками», работающими с 9АКП: бензиновый мотор выдает 249 или 300 л.с., дизели — 150, 180 или 240 л.с. (у самого мощного дизеля — два турбокомпрессора). Цена Jaguar E-Pace — от 2 544 000 рублей.

Кроссовер Jaguar F-Pace в России доступен с бензиновыми «турбочетверкой» 2.0 (250 или 300 л.с.) и трехлитровой «шестеркой» с нагнетателем (380 л.с.), дизели — четырехцилиндровый турбомотор 2.0 (180 л.с.), 240-сильный битурбированный двигатель аналогичного объема и V6 3.0 с двойным турбонаддувом (300 л.с.). Все моторы сочетаются с восьмиступенчатым «автоматом», привод — также только полный. F-Pace стоит от 3 294 000 рублей.

По материалам: www.kolesa.ru