Ещё
Подробности об обновленной LADA Granta: узбекские фары и новая приборная панель
Далее:
Читайте также:
Ещё

Подробности об обновленной LADA Granta: узбекские фары и новая приборная панель 

За рулем Кубань 52 минуты назад
Фото: За рулем Кубань
Появилась свежая информация о LADA Granta FL.
В частности, стало известно, что автомобиль получит оптику, произведенную в Узбекистане, на совместном предприятии «УзЧасис», расположенном в Намангане. Здесь с июля будет запущен конвейер по производству комплектующих для автомобилей АвтоВАЗа. При производстве фар для «Гранта» на заводе будут применять разработки компании Neolite Zkw Lightngs Pvt Ltd из Индии и Genter Service GmbH из Германии.
LADA Granta FL получит фирменный дизайн, разработанный для новых автомобилей концерна. Кроме фар, изменится и решетка радиатора, новый рисунок приобретут крышки багажника и капот, изменится решетка радиатора, будут новые фары, крышки капота и багажника, другими станут задний и передней бампер. Шилдик тоже изменится — впереди будет изображение с «надутым» парусом, а сзади — надпись LADA крупными буквами.
В салоне автомобиля появится новая приборная панель, также новинка получит систему дистанционного управления и мониторинга со смартфона LADA Connect.
Двигатель и коробка передач останутся прежними.
За рулем Кубань: последние новости
Горбатый «Запорожец» получил «бронзу» Европейского чемпионата тюнинга Новый кроссовер Audi Q8 - вид сзади В апреле в России самым продаваемым авто стал Kia Rio
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ГИБДД открыла «охоту» на дачников5
«Жигули» ушли под землю в Перми3
Новая Camry: империя наносит ответный удар
Первое видео проезда по Крымскому мосту102
Названы самые угоняемые автомобили в России
Видео
Москвич сбил сразу двух полицейских
ДТП Автоновости
01:09
Опубликована схема движения у Крымского моста
Автоновости
02:55
Новый лимузин Путина сравнили со «Зверем» Трампа‍
Бортжурнал
00:28
«Жигули» ушли под землю в Перми
ДТП
00:29
Разлившийся шоколад заблокировал трассу в Польше
ДТП
02:16
СМИ сравнили лимузины Путина и Трампа
Автоновости
03:34
Первое видео проезда по Крымскому мосту
Автоновости
00:26
Иномарка въехала в пост ДПС
ДТП
00:13
Крыса вылезла на капот во время движения авто
Автоновости
00:51
Мажоры-хамы гоняли по парку на машине
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение