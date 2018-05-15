Подробности об обновленной LADA Granta: узбекские фары и новая приборная панель

В частности, стало известно, что автомобиль получит оптику, произведенную в Узбекистане, на совместном предприятии «УзЧасис», расположенном в Намангане. Здесь с июля будет запущен конвейер по производству комплектующих для автомобилей АвтоВАЗа . При производстве фар для «Гранта» на заводе будут применять разработки компании Neolite Zkw Lightngs Pvt Ltd из Индии и Genter Service GmbH из Германии.

LADA Granta FL получит фирменный дизайн, разработанный для новых автомобилей концерна. Кроме фар, изменится и решетка радиатора, новый рисунок приобретут крышки багажника и капот, изменится решетка радиатора, будут новые фары, крышки капота и багажника, другими станут задний и передней бампер. Шилдик тоже изменится — впереди будет изображение с «надутым» парусом, а сзади — надпись LADA крупными буквами.

В салоне автомобиля появится новая приборная панель, также новинка получит систему дистанционного управления и мониторинга со смартфона LADA Connect.

Двигатель и коробка передач останутся прежними.