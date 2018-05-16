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«Молодежный» кроссовер Volkswagen получит аудиосиcтему Beats
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«Молодежный» кроссовер Volkswagen получит аудиосиcтему Beats 

Motor.ru 1 час назад
Фото: Motor.ru
В Сети появились фотографии товарной версии «молодежного» кроссовера Volkswagen под названием Tharu. Особенностью модели — на снимках представлена машина в спецификации для китайского рынка — станет аудиосистема Beats. Об этом сообщает CarNewsChina.
В длину Volkswagen Tharu, построенный на общей платформе со Skoda Karoq, насчитывает 4453 миллиметра. Ширина вседорожника составляет 1841 миллиметр, высота — 1632 миллиметра. Колесная база — 2688 миллиметров. Таким образом Tharu на 71 миллиметр длиннее и 25 миллиметров выше европейского «Карока». Колесная база у Volkswagen тоже больше — на 50 миллиметров.
По предварительной информации, гамма двигателей Tharu будет состоять из турбомоторов объемом 1,2 и 1,4 литра (116 и 150 лошадиных сил соотвественно). Оба агрегата будут сочетаться только с семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями.
Топовые модификации Volkswagen Tharu будут комплектоваться аудиосистемой Beats. Определить ее наличие можно по логотипу бренда на центральной стойке.
Презентация прототипа Volkswagen Tharu состоялась в марте текущего года на специальном мероприятии в Пекине. Вседорожник станет первой разработанной для Китая моделью, которая выйдет на глобальный рынок. Запуск производства Tharu на заводах группы Volkswagen в России, Мексике и Аргентине запланирован на 2020 год.
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