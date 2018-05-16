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Представлены фото нового внедорожника Volkswagen Tharu
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Представлены фото нового внедорожника Volkswagen Tharu 

Daily-Motor 1 час назад
Фото: Daily-Motor
Немецкий автомобильный концерн Volkswagen готовит к официальной презентации свой абсолютно новый кроссовер — Tharu. Новый «Фольксваген Тхару» построен на основе концепт-кара Powerful Family SUV, показанного не так давно на автосалоне в Пекине.
Первые официальные фотографии кроссовера опубликованы в открытой базе министерства промышленности Китая. Судя по ним, серийная версия «паркетника» не получит никаких серьезных перемен по отношению к прототипу.
Сборкой нового «Тхару» займется совместное предприятие Volkswagen и SAIC в КНР. В моторную линейку автомобиля войдут 1,2— и 1,4-литровые бензиновые турбированные моторы мощностью 116 и 150 лошадиных сил соответственно, пару которым составит 6-ступенчатая МКПП или 7-диапазонный «робот» DSG. Привод — исключительно передний.
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