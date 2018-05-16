Представлены фото нового внедорожника Volkswagen Tharu

Немецкий автомобильный концерн Volkswagen готовит к официальной презентации свой абсолютно новый кроссовер — Tharu. Новый «Фольксваген Тхару» построен на основе концепт-кара Powerful Family SUV, показанного не так давно на автосалоне в Пекине.

Первые официальные фотографии кроссовера опубликованы в открытой базе министерства промышленности Китая. Судя по ним, серийная версия «паркетника» не получит никаких серьезных перемен по отношению к прототипу.

Сборкой нового «Тхару» займется совместное предприятие Volkswagen и SAIC в КНР. В моторную линейку автомобиля войдут 1,2— и 1,4-литровые бензиновые турбированные моторы мощностью 116 и 150 лошадиных сил соответственно, пару которым составит 6-ступенчатая МКПП или 7-диапазонный «робот» DSG. Привод — исключительно передний.