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«АвтоВАЗ» раскрыл цены и дату старта продаж нового «внедорожного» седана Vesta
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«АвтоВАЗ» раскрыл цены и дату старта продаж нового «внедорожного» седана Vesta 

Rambler News Service 27 минут назад
Фото: Авторамблер
«АвтоВАЗ» планирует летом 2018 года начать продажи седана Lada Vesta Cross по цене от 764 тыс. руб., сообщила компания.
Особенностями конструкции Lada Vesta Cross являются защитный пластиковый обвес кузова и специальные настройки. Автомобиль обладает дорожным просветом в 203 мм.
Седан Lada Vesta Cross в момент вывода на рынок представлен в максимальном исполнении Luxe. Автомобиль оборудован 106-сильным двигателем объемом 1,6 л и механической коробкой передач. Машина в аналогичном исполнении, но с силовым агрегатом 1,8 л (122 л.с.) и МКПП предлагается от 789 тыс. руб., цена автомобиля с двигателем 1,8 л и автоматизированной механической трансмиссией (АМТ), будет начинаться с 814 тыс. руб. Для Lada Vesta Cross седан предусмотрено два пакета опций: Multimedia и Prestige. Ранее сообщалось, что производство седана Vesta Cross началось на заводе «АвтоВАЗа» в Ижевске.
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