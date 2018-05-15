«АвтоВАЗ» раскрыл цены и дату старта продаж нового «внедорожного» седана Vesta 

«АвтоВАЗ» планирует летом 2018 года начать продажи седана Lada Vesta Cross по цене от 764 тыс. руб., сообщила компания.
Особенностями конструкции Lada Vesta Cross являются защитный пластиковый обвес кузова и специальные настройки. Автомобиль обладает дорожным просветом в 203 мм.
Седан Lada Vesta Cross в момент вывода на рынок представлен в максимальном исполнении Luxe. Автомобиль оборудован 106-сильным двигателем объемом 1,6 л и механической коробкой передач. Машина в аналогичном исполнении, но с силовым агрегатом 1,8 л (122 л.с.) и МКПП предлагается от 789 тыс. руб., цена автомобиля с двигателем 1,8 л и автоматизированной механической трансмиссией (АМТ), будет начинаться с 814 тыс. руб. Для Lada Vesta Cross седан предусмотрено два пакета опций: Multimedia и Prestige. Ранее сообщалось, что производство седана Vesta Cross началось на заводе «АвтоВАЗа» в Ижевске.