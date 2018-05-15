Sollers и Isuzu инвестируют 6 млрд рублей в СП в Ульяновске

Группа Sollers и Isuzu Motors направят 6 млрд рублей в создание совместного предприятия на паритетных началах в Ульяновске, сообщили в Sollers.

СП займется развитием технологического партнерства, в том числе разработкой и выводом на рынок совместного продукта в сегменте среднетоннажных грузовых автомобилей с высокой степенью локализации, сообщил официальный представитель Sollers.

Объемы выпуска составят 7 тыс. автомобилей в год, при этом около 30% будет продаваться на экспортных рынках через сеть Isuzu.

СП планирует создать новые производственные мощности в Ульяновске, на которых также будут выпускаться другие автомобили под брендами Isuzu и УАЗ с уровнем локализации свыше 80%, включая локализацию двигателя, коробки передач, рамы, системы электронного управления двигателем. Помимо локализации самих узлов и агрегатов в рамках проекта будут также использоваться локальное литье и материалы российского производства.

При развитии проекта нового среднетоннажного грузовика в Ульяновске инвестиции в НИОКР составят более 1,3 млрд рублей.

Кроме того, в ходе реализации проекта стороны намерены осуществить дополнительные инвестиции в новые технологии, связанные с разработкой автомобилей на газомоторном топливе, гибридных силовых установок с использованием электротяги, а также в технологии автономного управления и программное обеспечение для телематических сервисов, уточнили в Sollers.