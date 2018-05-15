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Новый Ford Fiesta ST представлен официально
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Новый Ford Fiesta ST представлен официально 

Auto.Today 39 минут назад
Фото: Auto.Today
Совершенно новый Ford Fiesta ST дарит яркие впечатления от чувствительности автомобиля, чувство единства с ним и полное удовлетворение от вождения среди всех моделей Fiesta ST, потому что в нем использованию ряд инновационных «спортивных технологий», улучшающие мощность и динамику автомобиля, прохождение поворотов и маневренность, а также делают различные варианты его использования — от поездок в школу к гонкам на треке. Хэтчбек оборудован полностью новым 1,5-литровым бензиновым двигателем EcoBoost — первым трехцилиндровым двигателем на модели Ford Performance, который развивает мощность в 200 л с. и крутящий момент 290 Нм. Он разгоняется от 0 до 100 км/ч за 6,5 секунды и развивает максимальную скорость в 232 км/ч.
Система выбора режимов управления, впервые установлена ​​на полностью новом Fiesta ST позволяет конфигурировать параметры двигателя, рулевого управления и системы контроля курсовой устойчивости для настройки режимов Normal, Sport и Track, одним нажатием кнопки изменяя характер автомобиля — от практического хэтчбека в трекового спорт-кара. Система быстрого старта Launch Control (предлагается как опция), оснащена отдельным графическим дисплеем на панели приборов, обеспечивает водителю неизменно стремительное трогание с места на гоночном треке. Впервые применен в модели Fiesta ST механический дифференциал повышенного трения (limited-slip differential, LSD) оптимизирует сцепление с поверхностью на поворотах, а применены впервые в сегменте пружины векторизации усилия, запатентованные Ford, обеспечивают точнее вхождения в поворот, улучшенный контроль над задней частью и ярче ощущение единства с автомобилем.
Полностью обновленный Fiesta ST от начала продаж предлагается в трех— и пятидверной модификациях, с функциями обеспечения комфорта и удобства, среди которых поддержка мобильного подключения к интернету через информационно-развлекательную систему SYNC 3, лучшую акустическую систему B & O PLAY, а также ряд продуманных технологий помощи водителю вроде систем содержания в пределах полосы движения Lane Keeping Aid и распознавания дорожных знаков Traffic Sign Recognition.
«Водители горячих хэтчбеков «имеют большие надежды на этого маленького автомобиля. При создании полностью нового Fiesta ST мы использовали знания, полученные в ходе разработки последних моделей Ford Performance, таких как Focus RS и Ford GT. Он устанавливает новые стандарты удовольствие от вождения в своем сегменте, а гортанное звучание его трехцилиндрового двигателя говорит страстным автолюбителям именно то, что они хотят услышать », — рассказал директор Ford Performance в Европе Лео Рукс (Leo Roeks).
Новая версия знаменитого «хот-хэтча» от Ford, разработанная подразделением Ford Performance с максимальным вниманием к практичности повседневной эксплуатации, экономичности и одновременно чрезвычайных впечатлений от управления, способна угодить новичкам и удовлетворить экспертов, уже доступна для заказа.
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