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Гибридная Kia Optima обновилась и стала экономичнее
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Гибридная Kia Optima обновилась и стала экономичнее 

Motor.ru 38 минут назад
Фото: Motor.ru
Седан Kia Optima недавно прошел небольшой фейслифтинг и получил новую гамму моторов — теперь же доработана и его гибридная версия. Пока обновленный гибрид представлен только в Южной Корее, где он продается под локальным индексом K5 Hybrid.
Как и прежде, гибрид оснащается двухлитровым бензиновым мотором мощностью 156 лошадиных сил. Не изменился и встроенный в шестиступенчатый «автомат» электромотор, развивающий 51 силу.
А вот емкость батареи, расположенной под полом багажника, выросла с 1,62 до 1,76 киловатт-часа — на 8,6 процента. Это позволило чаще задействовать электромотор, и тем самым повысить экономичность: расход топлива в смешанном цикле снижен с 5,71 до 5,56 литра на 100 километров.
Слегка изменилась внешность модели: другой стала форма бамперов, поменялся рисунок задней оптики и дизайн легкосплавных дисков. Вся оптика — фары головного света, «противотуманки» и задние фонари — выполнена на светодиодах.
В Южной Корее машина уже продается. Она предлагается в трех комплектациях, цены начинаются от 30 330 000 вон (1 750 000 рублей по текущему курсу) — примерно столько стоит хорошо оснащенный K5 c двухлитровым мотором.
Скоро машина появится и на зарубежных рынках. В дальнейшем обновлению подвергнется и подзаряжаемая версия гибрида, которая отличается еще более емкой батареей.
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