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Умелец из Омска собрал в гараже электрокар с внешностью Lotus Seven
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Умелец из Омска собрал в гараже электрокар с внешностью Lotus Seven 

За рулем Кубань 1 час назад
Фото: За рулем Кубань
Электрокар, собранный российским умельцем, удалось разогнать до 60 км/час.
Машину 43-летний инженер-электрик Андрей Попов создавал в собственном гараже по чертежам из интернета с использованием собственных разработок. За основу был взят чертеж конструкции гоночного автомобиля 1950-х годов Lotus Seven. Раму сделал из обыкновенной металлической трубы, обшив ее стеклопластиком. Рулевое управление и подвеска на «самоделке» от отечественной «Лады». Двигатель — собственного изобретения. В общей сложности над своим электрокаром Попов работал семь лет, половина из них ушла на сборку. И еще столько же — на доводку. На проект было потрачено около 320 тысяч рублей. 120 из которых — стоимость новой батареи.
Пока машину удалось разогнать до 60 км/час, однако сработавшая защита не позволила выжать больше — сгорела обмотка двигателя. Сейчас омич работает над устранением недочетов и в перспективе надеется выжать из машины до 100 км/ч.
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