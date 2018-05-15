Умелец из Омска собрал в гараже электрокар с внешностью Lotus Seven

Электрокар, собранный российским умельцем, удалось разогнать до 60 км/час.

Машину 43-летний инженер-электрик Андрей Попов создавал в собственном гараже по чертежам из интернета с использованием собственных разработок. За основу был взят чертеж конструкции гоночного автомобиля 1950-х годов Lotus Seven. Раму сделал из обыкновенной металлической трубы, обшив ее стеклопластиком. Рулевое управление и подвеска на «самоделке» от отечественной « Лады ». Двигатель — собственного изобретения. В общей сложности над своим электрокаром Попов работал семь лет, половина из них ушла на сборку. И еще столько же — на доводку. На проект было потрачено около 320 тысяч рублей. 120 из которых — стоимость новой батареи.

Пока машину удалось разогнать до 60 км/час, однако сработавшая защита не позволила выжать больше — сгорела обмотка двигателя. Сейчас омич работает над устранением недочетов и в перспективе надеется выжать из машины до 100 км/ч.