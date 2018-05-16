На рынок выходит новая роскошная версия Haval H6

На рынок выходит новая роскошная версия кроссовера Haval H6

Автохолдинг Great Wall объявил начало приёма заказов на новый люксовый вариант кроссовера Haval H6 в версиях Red Label и Blue Label.

Новые модели наградили расширенным списком оснащения, куда вошли адаптивный круиз-контроль и функция предотвращения столкновений. Плюс к этому, автомобили получили новейшие информационно-развлекательные комплексы, камеры кругового видеообзора, оптику на LED-элементах и инновационные системы очистки воздуха.

В моторном отсеке новых автомобилей теперь вместо прежнего 1,5-литрового турбодвижка GW4B15 будет располагаться усовершенствованная версия GW4B15B, мощность которой выросла с 150 до 169 л.с., а пиковый крутящий момент увеличился с 210 до 285 Нм.

В качестве трансмиссии предлагается 7-диапазонный робот с двойным сцеплением. Тип привода только полный. Расход топлива в смешанном цикле составит 6,8 литра на 100 км пути.

Новые модификации H6 Red Label и H6 Blue Label приедут в китайские дилерские центры уже 25 мая, и будут стоить от 135 000 до 142 000 юаней (1,3 млн до 1,38 млн рублей).