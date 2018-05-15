Kia готовит «мягкую» гибридную систему на базе дизеля

Новая дизель-электрическая силовая установка получит название EcoDynamics+ и пойдет в производство в текущем году.

Премьера новой «мягкой» гибридной силовой установки, питающейся от 48-вольтовой батареи, состоится во второй половине 2018 года. Первой моделью Kia , которая получит такую систему, станет кроссовер Sportage, а уже в 2019 году новой силовой установкой начнут оснащать Ceed третьей генерации.

С помощью «мягкого» гибрида EcoDynamics+ компания Kia сможет снизить выбросы вредных веществ дизельных моторов. В составе системы будет работать технология активного управления выбросами на основе селективного каталитического нейтрализатора (SCR), с которой объем выбросов CO2 может уменьшаться до 4% по правилам WLTP и до 7% по NEDC.

В состав системы «мягкого гибрида» входят: 48-вольтовая литий-ионная батарея емкостью 0,46 кВт*ч и новый стартер-генератор MHSG (Mild-Hybrid Starter-Generator). Для незаметного переключения режимов «мотор»-«генератор» под управлением электроники применяется инвертор. Электромотор агрегатируется с коленвалом дизеля ременной передачей, предоставляя до 10 кВт электроэнергии при разгоне в режиме «мотор», облегчая работу основного мотора и, соответственно, снижая уровень выбросов вредных веществ. Во время торможения двигателем/тормозной системой активируется режим «генератора», в котором батарея подзаряжается от кинетической энергии автомобиля.

Имеющаяся в запасе энергия может использоваться для остановки-запуска двигателя в процессе движения. При наличии достаточного уровня заряда ДВС автоматически начинает работать при торможении двигателем / замедлении тормозной системой. Если водитель нажимает на педаль акселератора MHSG незаметно запускает двигатель.

Kia Ceed

Литий-ионная батарея будет размещаться под полом багажного отделения с «наименьшим влиянием на вместимость». Для взаимодействия бортовой электросистемы автомобиля и 48-вольтового аккумулятора используется преобразователь постоянного тока, благодаря чему 12-вольтовая батарея, питающая вспомогательные электрические системы, была значительно уменьшена. Использование мотор-генератора позволило также снизить мощность традиционного стартера двигателя, используя его только для «холодных запусков» при низких температурах.

Новая «мягкая» гибридная система совместима с механическими и автоматическими коробками передач, с передним, задним и полным приводом. В дальнейшем будет проведена адаптация для использования с бензиновыми ДВС.

Дебют новой гибридной системы, вероятно, состоится на рестайлинговом Kia Sportage. Корейский производитель готовится обновить кроссовер и дизайнер портала «Карельские Вести» уже представил свой вариант его внешности.

По материалам: www.kolesa.ru