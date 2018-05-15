Кроссовер Kia Sportage получит дизель с «мягким гибридом»

Концерн Kia Motors запускает в производство дизельную силовую установку EcoDynamics+ с технологией «мягкого гибрида». Первой ее получит кроссовер Kia Sportage — продажа таких машин начнется уже в этом году.

Такая силовая установка состоит из обычного дизельного двигателя с небольшим «довеском»: электромотора мощностью 10 киловатт, выполняющего функции стартера и генератора, и компактной литий-ионной батареи емкостью всего 0,46 киловатт-час.

Электромотор крепится непосредственно на двигателе и соединяется с коленвалом при помощи прочного зубчатого ремня. При ускорениях он «помогает» двигателю внутреннего сгорания, а при торможениях — переключается в режим генератора и накапливает энергию в батарее. Работает система при напряжении 48 вольт.

Кроме того, накопленную энергию можно использовать для остановки и запуска двигателя на ходу. Если батарея имеет достаточный уровень заряда, двигатель внутреннего сгорания при замедлении выключается, а при нажатии на педаль газа вновь запускается.

Kia не первый год выпускает традиционные гибриды, в том числе и с возможностью подзарядки. Но «мягкий гибрид» выделяет несколько достоинств: простота и дешевизна при возможности интегрировать систему практически в любую машину без значительных переделок.

При этом выигрыш от системы вполне заметный: снижение расхода топлива достигает четырех процентов при испытаниях по правилам WLTP и семи процентов — по более мягкому стандарту NEDC.

Уже в этом году начнутся продажи кроссовера Kia Sportage с этой технологией, а в следующем году ее получит Kia Ceed третьего поколения. В дальнейшем установку адаптируют для бензиновых двигателей.

Стратегия Kia подразумевает запуск до 2025 года шестнадцать новых автомобилей с экологичными силовыми установками: пять обычных гибридов, пять гибридов с возможностью подзарядки, пять электромобилей и один автомобиль на водородных топливных ячейках (он появится в 2020 году).