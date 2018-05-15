Появился отреставрированный Porsche 911 Canyon

Фотографии Porsche 911 Canyon выложила на свою страницу дизайнерская компания.

Этот автомобиль был создан в 70-х годах прошлого столетия. Теперь ему решили дать вторую жизнь.

За работу взялась дизайнерская компания Singer Vehicle Design. Впоследствии результат итоговых усилий был выложен на странице мастерской в Facebook.

Если говорить о внешнем виде, бросается в глаза то, что на кузове машины изображена карта Лос-Анджелеса. Этот город известен своими дорогами с крутыми виражами, поэтому на кузове Porsche присутствует характерный рисунок.

Не исключено, что идея была навеяна периодом 60-70 годов. Тогда на улицах Лос-Анджелеса огромную популярность имели ночные уличные гонки.

Может быть, при создании данной модели были использованы элементы раннего поколения Porsche 984. Однако дизайнеры решили внести свою лепту.

Каждый желающий может выбрать автомобиль в двух вариантах. Один снабжен двигателем в 3.8 литра, а другой четырехлитровым мотором.