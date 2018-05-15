Детали Lada начали переводить на артикулы стандарта Renault-Nissan

Первой моделью, получившей новые артикулы, станет рестайлинговая Lada Granta

Новая линейка АвтоВАЗа с индексом FL поступит в производство в августе нынешнего года, но дилерам уже поступили каталоги деталей и узлов для обновленной Гранты.

Запчасти новинки в каталогах получили обозначения по образцу Renault-Nissan. Это значит, что вместо «ладовских» артикулов образца 21900-100XXX теперь использованы артикулы типа 845000XXX, по которым и будут заказывать детали и комплектующие. Например, у головных фар артикул — 8450100857.