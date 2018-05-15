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Кнопочный запуск мотора признали смертельно опасным
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Кнопочный запуск мотора признали смертельно опасным
Вести.Ru
1 час назад
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Вести.Ru
Удобная функция бесключевого запуска мотора, которая стремительно набирает популярность, оказалась не такой уж и безобидной: эта система уже несколько раз стала причиной смертельных случаев.
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