Раскрыты цвета вседорожного седана Lada

Покупателям предложат выбор из 10 цветов — гамма в точности совпадает с цветами универсала Vesta SW Cross. При этом для каждого оттенка «вазовские» маркетологи придумали описание. Например, ярко-красный металлик «Сердолик» назвали «символом энергии Vesta», а коричневый «Ангкор» описали как «привлекательный баланс между яркими цветами и строгостью черно-серой гаммы». Кроме того, будут доступны «Ледниковый» белый неметаллик, серый «Блюз», серебристый «Платина» и другие цвета.

Как сообщал «Авторамблер», производство Lada Vesta Cross началось в на заводе в Ижевске 26 апреля. Ожидается, что автомобили появятся в салонах дилеров к концу мая, а в продажу поступят в июне.