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Раскрыты цвета вседорожного седана Lada
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Раскрыты цвета вседорожного седана Lada 

Авторамблер 2 часа назад
Фото: Авторамблер
Покупателям предложат выбор из 10 цветов — гамма в точности совпадает с цветами универсала Vesta SW Cross. При этом для каждого оттенка «вазовские» маркетологи придумали описание. Например, ярко-красный металлик «Сердолик» назвали «символом энергии Vesta», а коричневый «Ангкор» описали как «привлекательный баланс между яркими цветами и строгостью черно-серой гаммы». Кроме того, будут доступны «Ледниковый» белый неметаллик, серый «Блюз», серебристый «Платина» и другие цвета.
Как сообщал «Авторамблер», производство Lada Vesta Cross началось в на заводе в Ижевске 26 апреля. Ожидается, что автомобили появятся в салонах дилеров к концу мая, а в продажу поступят в июне.
От обычного седана Vesta вседорожник отличается увеличенным клиренсом и пластиковым обвесом. Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа
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