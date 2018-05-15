Киев ищет ответ на вопрос: «Как Россия построила мост?»

Начало строительства моста через Керченский пролив более двух лет назад вызвало волну негатива со стороны украинских властей и экспертов. Если учесть различные инциденты и провокации на российско-украинской границе, то давно было понятно, что полуостров остро нуждался в надежной коммуникации по суше с большой землей. Именно успешная реализация этого проекта сейчас вызывает острую реакцию со стороны тех, кто не признает итоги референдума 2014 года.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что и строительство, и открытие Керченского моста является доказательством того, что Россия не соблюдает международное законодательство. Порошенко напомнил, что открытие моста состоялось накануне годовщины депортации крымских татар в период сталинского режима, и отметил, что Россия пытается «втянуть в свои инфраструктурные авантюры отдельных представителей европейского бизнеса, пытаясь тем самым смягчить меру международно-правовой ответственности».

Свое выступление президент завершил высказыванием, что «мост обязательно понадобится оккупантам, когда они будут срочно покидать наш Крым». Поспешил поддержать своего руководителя и министр иностранных дел Украины Павел Климкин . В твиттере он написал, что «оба конца моста — это путь в никуда».

Андрей Клименко , который называет себя экспертом «майдана иностранных дел», а также экспертом по вопросам Крыма, до 2014 года — главный редактор газеты «Большая Ялта news», заявил в прямом эфире 24 Канала (Киев), что строительство моста — и огромная сумма, которая была на это потрачена, и сжатые сроки реализации проекта — показывают, что это было вопросом личного имиджа президента России Владимира Путина

«Россияне лучше откажутся от хлеба с маслом, но мост все же построят», — сказал Клименко.

Эксперт подчеркнул, что Украина не имела и не имеет сейчас никаких инструментов, чтобы как-то помешать России построить и теперь использовать мост.

Он также заявил:

«Что будет после открытия Керченского моста? Я могу утверждать, что точно не будет никакой революции».

Старший научный сотрудник Института водных проблем РАН Юрий Медовар в очередной раз высказал свои апокалиптические прогнозы по поводу моста: по его словам, мост якобы построен с нарушением строительных норм, стоит на сейсмоактивной зоне, его опоры проваливаются в илистое дно. Однако тут надо вспомнить, что буквально год назад Медовар прогнозировал, что мост в принципе невозможно будет даже построить.

И несмотря на завершение строительства, Медовар продолжает настаивать на своем — по его мнению, арочные мосты можно строить только на скальных породах.

«А в Керченском проливе нет скальных пород. Мост просаживается и будет просаживаться», — утверждает он.

На подобную критику уже ответил Владимир Путин, отметив, что мост «шикарный» и «удобный», а также выразил надежду, что он прослужит долго.

«Это хорошая современная очень асфальтобетонная смесь. Я думаю, что людям понравится. Впереди еще пуск грузовой трассы — осенью это будет сделано, я не сомневаюсь, а через год — железнодорожный», — заявил Путин во время открытия моста.

На Украине же строят еще более смелые предположения. Инженер путей сообщения, член Академии строительства Украины Петр Коваль заявил, что мост «просто разорвет» из-за движения тектонических плит. При этом в завершении строительства он не сомневался.

«Если будет такое землетрясение, скажем, как было в Ялте в 1927 году, то наиболее вероятно, что это землетрясение мост не выдержит», — утверждает он.

В 2016 году представитель Украины в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе (2014-2016 годы) Роман Бессмертный заявил в телевизионном эфире, что «не будет там моста никакого, не будет, они будут те сваи вбивать еще не одно десятилетие. А мы живем этой сказкой. Ответ очень прост, он лежит на поверхности. Почему его не построили? Потому что его невозможно там построить».

По словам Бессмертного, проект моста разрабатывался еще при президентах Украины Викторе Ющенко Викторе Януковиче , и специалисты вынесли вердикт — построить невозможно. Получить же комментарий, как он оценивает сегодняшний запуск работы моста, пока не удалось.

Народный депутат от Блока Порошенко, бывший премьер-министр Крыма Сергей Куницын заявил 15 мая журналистам, что идея строительства моста активно лоббировалась бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым

«В советское время такой мост не был построен по нескольким причинам: хрупкие и текучие грунты, сейсмологически неустойчивая зона, геологические разломы. Даже с учетом современных технологий мост может упасть в любой момент», — строит прогнозы Куницын.

По его словам, сооружение будет носить для России не только военно-стратегическое, но и политическое значение, и будет использоваться для переброски военной техники к границе с Украиной в районе Чонгара. Сможет ли, с его точки зрения, выдержать мост «переброску военной техники», он также не уточняет.

Однако не все эксперты сулят неудачу проекту Крымского моста. Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что введение в эксплуатацию Крымского моста резко усилит позиции России в Крыму. «И то, что украинское правительство со своей стороны, кроме рассказов о невозможности осуществления этого проекта, не предпринимало никаких шагов для блокирования строительства, будет признано большой ошибкой», — отметил он.

По словам Суслова, иностранные туристы теперь будут более активно ехать в Крым не через территорию Украины, а через российский материк, таким образом будет утрачен контроль над этими потоками. Но, по мнению эксперта, «нужно постоянно помнить о том, что главный вопрос — не Крымский мост, а принадлежность Крыма. И основные усилия должны быть направлены на то, чтобы решить вопрос полуострова. Если он будет решен, то и вопрос с мостом решится».

Главный редактор украинского портала «Апостроф» Денис Попович заявил, что «зимой этот мост превратится в дорогу смерти. Штормовая погода способна взвесить в воздухе огромное количество частичек воды. При малейшем падении температуры воздуха, мост замерзнет и станет местом концентрации страшнейших ДТП. Я наблюдал схожий эффект на трассе Мелитополь — Бердянск зимой 2008 года. Это был сплошной гололед».

Украинский генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко и вовсе увидел в Крымском мосту «мощный кулак в подбрюшье НАТО ». Правда, после этого он снова говорит о плохих грунтах, не подходящих для строительства моста».

Историк, координатор общественной организации «Таврическая гуманитарная платформа» Андрей Иванец подтверждает, что «Россия возлагает огромные надежды на мост в связи с усилением военной мощи в Крыму, поскольку все надежды Путина только на военных и госслужащих. Но санкции уже привели к тому, что туристический потенциал Крыма стремительно падает, и кроме как военную площадку его скоро нельзя будет использовать».

Нужно напомнить, что в период строительства моста радикальные украинские организации (ряд из которых запрещены в РФ) говорили о готовности проводить теракты и другие экстремистские действия, вплоть до попыток взорвать сваи моста и попытаться заблокировать работы на строительстве.

Представители этих организаций 15 мая еще раз заявили, что они намерены продолжать свои попытки препятствовать движению по мосту, не уточнив при этом, какими методами они будут действовать.

Крым и Севастополь вошли в состав Российской Федерации весной 2014 года на правах субъектов по итогам референдума, на котором подавляющее количество жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Россией. Включение Крыма в состав России вызвало острый политический кризис, итогом которых стали санкции против Москвы. Киев продолжает считать Крым своей, но временно оккупированной территорией, Москва территориальных претензий Украины не признает, а президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что вопрос принадлежности полуострова исторически закрыт.