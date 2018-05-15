Как себя вести при встрече с машинами со спецсигналами?

Автомобили экстренных служб имеют на дороге преимущество. Но далеко не всегда, а только при определенных условиях. Рассказываем, что гласят по этому вопросу ПДД и КоАП.

Глядя на поведение некоторых водителей на дороге складывается впечатление, что у них какое-то особое мнение о том, как следует поступать при приближении машины со спецсигналами. Кто-то шарахается в сторону, забыв о безопасности других участников движения. Кто-то, напротив, транспорт экстренных служб чуть ли не игнорирует. Истина, как всегда, посередине.

Начнем с того, что в Правилах дорожного движения упоминаются проблесковые маячки четырех цветов. Бело-лунные сигналы устанавливаются на почтовые и инкассаторские автомобили. Включать их можно только при нападении на эти машины для привлечения внимания, и никаких привилегий на дороге они не дают. Оранжевые «мигалки» дорожных служб, эвакуаторов, машин, перевозящих опасные грузы, и строительной техники позволяют водителям отступать от ряда требований ПДД, но приоритетом не наделяют. При маневрах они должны уступить дорогу всем окружающим.

А вот машины с синими или красно-синими проблесковыми маячками нужно пропускать. Правда, ПДД требуют для получения приоритета использовать не только «мигалку», но также и специальный звуковой сигнал — «крякалку» или сирену. Вот что гласит пункт 3.1: «Для получения преимущества перед другими участниками движения водители таких транспортных средств должны включить проблесковый маячок синего цвета и специальный звуковой сигнал. Воспользоваться приоритетом они могут только убедившись, что им уступают дорогу». Последняя фраза означает, что ехать без оглядки на остальных спецмашинам нельзя. Остальные водители должны иметь физическую возможность заметить их и притормозить. То есть не в любой аварии с «мигалкой» вы становитесь виноватым по определению. Правда, доказать, что оппонент ехал непредсказуемо без свидетелей и видеорегистратора будет крайне трудно. Да и с ними — не факт.

Есть несколько моментов, касающихся спецтранспорта, о которых знают не все (обычно все ограничивается знанием «уступить дорогу»). Во-первых, преимуществом пользуется как сам автомобиль со спецсигналами, так и сопровождаемые им машины без таковых. Иными словами, пропускать нужно всю колонну, если очевидно, что она едет с сопровождением. Во-вторых, обгон спецтранспорта, если на нем включены маячки и сирена, запрещен. Наконец, в-третьих, «приближаясь к стоящему транспортному средству с включенным проблесковым маячком синего цвета, водитель должен снизить скорость, чтобы иметь возможность немедленно остановиться в случае необходимости».

Если на машине включен только проблесковый маячок, только специальный звуковой сигнал, или же выключено всё, никаких привилегий на дороге ей ПДД не дают. Это самое частое нарушение водителей таких автомобилей. Например, нередко «скорые» и полиция проезжают на красный сигнал светофора или по встречной полосе в «тихом» режиме. Не заметить их в таком случае проще простого, а вот доказать свою невиновность еще надо суметь. Вы же не думаете, что «особая каста» сразу признает за собой грех?

Нарушения в отношении спецтранспорта регулирует отдельная статья КоАП 12.17. В ней прямо прописано, что наказание наступает только за игнорирование машин с одновременно включенными сигналами обоих типов — световым и звуковым. Если автомобиль лишен спецраскраски (чаще всего это транспорт чиновников), за непредоставление преимущества можно лишиться 500 рублей или же вовсе отделаться предупреждением. А вот когда имеются «нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические схемы, надписи и обозначения», санкция строже: 500 рублей или лишение прав на срок от одного до трех месяцев.

Отметим, что речь идет исключительно о непредоставлении преимущества в движении. От автомобилистов ПДД требуют уступить дорогу и не создавать помех спецтранспорту. Любые другие действия в их отношении по статье 12.17 КоАП не наказываются. Хотя, конечно, вас могут привлечь к ответственности, если она предусмотрена каким-либо другим пунктом или законом.

В том случае, когда «светомузыка» неактивна, любой спецавтомобиль является точно таким же участником дорожного движения, как и все прочие. Нарушения в отношении него трактуются соответствующими пунктами КоАП, а не «особой» статьей 12.17. Например, неаккуратно перестроившись перед такой машиной, рискуете получить протокол по статье 12.14.1 или 12.14.3, а это предупреждение или штраф в размере 500 рублей.