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Brabus предоставил еще больше мощности для Mercedes-AMG S63
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Brabus предоставил еще больше мощности для Mercedes-AMG S63 

Auto.Today 28 минут назад
Фото: Auto.Today
Кабриолет Mercedes-AMG S63 — одна из самых роскошных моделей в мире, которую специалисты Brabus преподнесли совершенно на иной уровень.
Прежде чем говорит о модернизациях стоит напомнить, что модель S63, заменившая 5,5-литровый V8 на новый четырехцилиндровый бензиновый агрегата Mercedes-AMG, имела отдачу порядка 585 лошадиных сил и 900 Нм крутящего момента. Теперь благодаря специальному набору производительности Brabus B63-650 текущие показатели возросли до 650 лошадиных сил и 1000 Нм крутящего момента и позволили транспортному средству достигать предельной скорости в 300 километров в час (186 миль в час). Также появилась новая спортивная выхлопная система с регулируемым клапаном, которую можно заказать вместе с задним диффузором Brabus из углеродного волокна. Ряд других улучшений включает спортивную подвеску, 21-дюймовые диски Platinum Edition Monoblock Y, пересмотренный задний бампер, спойлер багажного отсека, подсветку для порогов, алюминиевые накладки на медали, а также множество эмблем и логотипов марки.
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