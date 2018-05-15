Brabus предоставил еще больше мощности для Mercedes-AMG S63

Кабриолет Mercedes-AMG S63 — одна из самых роскошных моделей в мире, которую специалисты Brabus преподнесли совершенно на иной уровень.

Прежде чем говорит о модернизациях стоит напомнить, что модель S63, заменившая 5,5-литровый V8 на новый четырехцилиндровый бензиновый агрегата Mercedes-AMG, имела отдачу порядка 585 лошадиных сил и 900 Нм крутящего момента. Теперь благодаря специальному набору производительности Brabus B63-650 текущие показатели возросли до 650 лошадиных сил и 1000 Нм крутящего момента и позволили транспортному средству достигать предельной скорости в 300 километров в час (186 миль в час). Также появилась новая спортивная выхлопная система с регулируемым клапаном, которую можно заказать вместе с задним диффузором Brabus из углеродного волокна. Ряд других улучшений включает спортивную подвеску, 21-дюймовые диски Platinum Edition Monoblock Y, пересмотренный задний бампер, спойлер багажного отсека, подсветку для порогов, алюминиевые накладки на медали, а также множество эмблем и логотипов марки.