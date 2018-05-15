Обновлённый Renault Kadjar рассекретили до премьеры

Ожидается, что рестайлинговый «паркетник» выйдет на рынок до конца текущего года.

Фотографии посвежевшего Renault Kadjar без какого-либо камуфляжа опубликованы в базе министерства промышленности Китая. Так как дореформенные европейская и «поднебесная» версии модели отличаются незначительно, то можно предположить, что «старосветский» кросс обновится так же.

Собственно, внешне соплатформенный Nissan Qashqai «паркетник» Renault сильно не изменился: после рестайлинга Kadjar обзавёлся иными бамперами, передний номерной знак подняли выше, сзади установили другие катафоты. У модели на патентных фото отсутствуют противотуманки — вполне возможно, что их форму тоже поменяли. Снимков интерьера пока нет. Не исключено, что в салоне появилась новая мультимедийная система с вертикальным сенсорным экраном, как у последних Espace, Koleos и Megane.

На фото: обновленный Renault Kadjar, версия для Китая

По предварительным данным, моторная линейка китайского варианта Kadjar не изменилась: в Поднебесной кроссовер предлагается с бензиновыми четырехцилиндровыми турбодвигателем 1.2 и «атмосферником» 2.0 с отдачей в 117 и 150 л.с. соответственно. Первый мотор работает в паре с пятиступенчатой «механикой», второй сочетается с вариатором. Каджар с турбомотором доступен только с передним приводом, у кросса с двухлитровым двигателем есть версия 4х4.

В Европе дореформенный Kadjar предлагается с бензиновыми «турбочетверками» 1.2 TCe (130 л.с.) и 1.6 TCe (165 л.с.), а также с дизелями 1.5 dCi (110 л.с.) и 1.6 dCi (130 л.с.). Все моторы сочетаются с КВП, для двигателей 1.2 и 1.5 еще предусмотрен «робот», а 130-сильному дизелю положен вариатор X-Tronic. Привод тоже передний или полный. По неофициальной информации, в гамме европейского рестайлингового Kadjar может появиться турбомотор 1.3, разработанный Renault совместно с концерном Daimler (этим двигателем, например, оснащается новый Mercedes A-Class).

Премьера обновленного Kadjar, вероятно, состоится в этом году. Напомним, кроссовер вышел на рынок в 2015-м. Для Европы «паркетник» производят на испанском заводе Рено, в Китае же продают модель локальной сборки — ее выпуск налажен на заводе СП Renault и Dongfeng.

В России Kadjar не представлен. Между тем ранее компания Рено анонсировала новый кроссовер С-класса, который будут производить на московском предприятии марки. У этого SUV будет купеобразный кузов. В РФ новинку представят в конце августа на ММАС, а на наш рынок кросс выйдет в 2019 году.

По материалам: www.kolesa.ru