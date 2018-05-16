Рассекречен внешний вид обновленного кроссовера Renault Kadjar

Министерство промышленности Китая опубликовало патентные фотографии рестайлингового паркетника Renault Kadjar

«Посвежевший» автомобиль наградили изменёнными бамперами с иными серебристыми накладками и чуть изменённой оптикой. В салоне кросса установили доработанный информационно-развлекательный комплекс с большим тачскрином.

В моторном отсеке Renault Kadjar 2019, предназначенного для китайских покупателей, может стоять 1,2-литровый турбодвижок, производительность которого 114 л.с. или двухлитровый «атмосферник» с отдачей 150 сил. В паре с мотором работает 5-скоростная механика или вариатор CVT. Тип привода может быть как передний, так и полный.

Добавим, что дореформенная модель в Европе приводится в движение усовершенствованным турбодвигателем объёмом 1,2 литра, мощностью 130 л.с. Сочетается с ним 7-диапазонный робот с двойным сцеплением (EDC).

Мировой общественности Kadjar 2019 представят этим летом. Выпуск автомобиля осуществляется на СП Renault и Dongfeng в Поднебесной.