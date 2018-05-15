Стартовали продажи Renault Duster Dakar

Компания Renault сообщила о том, что продажи их нового обновлённого автомобиля Duster Dakar стартовали в рамках рынка Российской Федерации.

Главными отличиями спецверсии от своего предшественника стали шестнадцатидюймовые колёса, которые выполнены в угольно-чёрном цвете. Кроме того, экстерьер получил новые боковые накладки на дверях, а также чёрные стойки дверей и боковые зеркала. А накладка на заднем бампере получила хромированное покрытие. В интерьер спецверсии появились глянцевые черные вставки, а также хромированные накладки на порогах.

Стоимость автомобилей в России будет стартовать от одного миллиона пяти тысяч девятисот рублей. В этом случае под капотом будет установлен силовой агрегат объёмом в 1.6 литра мощностью в сто четырнадцать лошадиных сил. Модель за один миллион сорок пять тысяч девятьсот рублей получит двухлитровый мотор с отдачей в сто сорок три лошадиные силы. Следующая модификация будет стоить один миллион семьдесят девять тысяч девятьсот рублей, а под её капотом будет стоять полуторалитровый мотор с отдачей в сто девять лошадиных сил.

В самой старшей версии кроссовер будет стоить от одного миллиона девяноста пяти тысяч девятисот рублей. В этом случае новинка будет оснащена двухлитровым мотором и коробкой передач автоматического типа на четыре ступени.