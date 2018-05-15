Новый Mercedes-Benz GLE: каким он будет

На днях фотошпионам попался немецкий премиальный кроссовер второго поколения с меньшим объёмом камуфляжа, благодаря чему нам удалось составить более точное представление о его внешности.

Нынешний GLE появился в 2015 году, став рестайлинговой версией третьего поколения М-класса образца 2011 года. Что будет представлять из себя новый кроссовер? Его стилистика в целом станет более мягкой и округлой, в этом плане он будет похож на младший GLC. Передняя часть получит более крупную решётку радиатора и фары с парой изогнутых светодиодных ходовых огней.

Во втором поколении GLE должен сохранить характерное решение стойки, разделяющей заднее окно и окно задней двери. Колёсные арки станут трапециевидными вместо круглых нынешнего поколения. Что касается задней части, то здесь можно отметить высоко расположенные горизонтальные фонари. На шпионских фотографиях проглядывается новое более строгое решение светодиодных полосок габаритов.

Премьера нового поколения GLE ожидается во второй половине этого года.

В настоящее время текущая генерация GLE предлагается в России по цене от 4 050 000 рублей (250 d AT, 204 л.с.). Версия 350 d AT с 249-сильным дизелем обойдётся минимум в 4 530 000 руб. На вершине гаммы — 585-сильный GLE 63 S за 8 990 000 рублей.

Напомним, недавно появилась информация о российских ценах и комплектациях обновлённого С-класса.

По материалам: www.kolesa.ru