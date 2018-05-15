BMW показал процесс работы над M2 Competition

Видеоряд о работе над новым представителем BMW M2 уже доступен в сети.

Вскоре BMW M2 Competition вытеснит традиционный M2. Однако покупателям придется запастись средствами, поскольку новое поколение будет стоить дороже.

Если владельцу по душе экономия массы автомобиля, то Competition вполне подходящий вариант. Ведь капот, крыша и крышка заднего багажника представляют собой конструкции из углеводородного волокна.

В Competition присутствует множество внешних и внутренних опций. Они становятся доступными даже при заказе у дилера.

Помимо деталей из углеводорода, потенциальный владелец нового BMW может заказать для себя жесткие тормозную систему и подвеску. В пакете также предлагается набор наконечников для выхлопных труб.

Внутри машины будут доступны спортивное рулевое колесо, оболочка для педалей из нержавеющей стали. Также углеводородное волокно будет присутствовать и в салоне автомобиля.