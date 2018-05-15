Haval H6 получил топовое исполнение

Китайский бренд Haval представил новую топовую комплектацию своего кроссовера Haval H6 Red Label. Модель пока доступна только на китайском рынке, но в будущем не исключено ее появление в продаже и в других странах, в том числе в России.

Новинка отличается незначительно пересмотренной внешностью с иной радиаторной решеткой, подретушированными бамперами и противотуманной оптикой. Изменения в салоне свелись к установке обновленного селектора трансмиссии.

Главные изменения свелись к появлению расширенного состава оборудования. В топовой комплектации кроссовер способен предложить интеллектуальную систему круиз-контроля, доработанный мультимедийный комплекс, светодиодную оптику, электронные системы безопасности и даже салонный очиститель воздуха.

Вместе с этим кроссовер получил форсированный до 169 «лошадей» 1.5-литровый двигатель, работающий с роботизированной трансмиссией на семь диапазонов и системой полного привода.

На домашнем рынке ценник такого авто составляет 135 тысяч юаней или около 1 миллиона 315 тысяч рублей по текущему курсу. Версия Blue Label с более спортивной внешностью оценивается на 7 тысяч юаней или 70 тысяч рублей дороже.