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Haval H6 получил топовое исполнение
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Haval H6 получил топовое исполнение 

Allroader.ru 1 час назад
Фото: Allroader.ru
Китайский бренд Haval представил новую топовую комплектацию своего кроссовера Haval H6 Red Label. Модель пока доступна только на китайском рынке, но в будущем не исключено ее появление в продаже и в других странах, в том числе в России.
Новинка отличается незначительно пересмотренной внешностью с иной радиаторной решеткой, подретушированными бамперами и противотуманной оптикой. Изменения в салоне свелись к установке обновленного селектора трансмиссии.
Главные изменения свелись к появлению расширенного состава оборудования. В топовой комплектации кроссовер способен предложить интеллектуальную систему круиз-контроля, доработанный мультимедийный комплекс, светодиодную оптику, электронные системы безопасности и даже салонный очиститель воздуха.
Вместе с этим кроссовер получил форсированный до 169 «лошадей» 1.5-литровый двигатель, работающий с роботизированной трансмиссией на семь диапазонов и системой полного привода.
На домашнем рынке ценник такого авто составляет 135 тысяч юаней или около 1 миллиона 315 тысяч рублей по текущему курсу. Версия Blue Label с более спортивной внешностью оценивается на 7 тысяч юаней или 70 тысяч рублей дороже.
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