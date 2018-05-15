Mercedes начал выпуск автомобилей А-класса в Венгрии 

В Венгрии Mercedes планирует выпускать представителей A-класса.
Это второй завод, где планируется выпускать новинку в семействе Mercedes. В настоящее время на мощностях, расположенных недалеко от Будапешта делаются микроавтобусы, относящиеся к классу B.
В рамках А-класса Mercedes планирует сделать целый модельный ряд. Два представителя из которого будут собираться в Китае, а остальные на европейском континенте.
По случаю начала производства модели, рабочими венгерского завода создано рулевое колесо с использованием 3D-принтера. Также есть монитор, на котором будут озвучиваться послания для работников следующих заводов Mercedes.
Первую остановку руль сделает в Финляндии. Там тоже вскоре присоединятся к выпуску A-класса.
Остается добавить, что в настоящее время на автозаводе возле Будапешта трудится около четырех тысяч сотрудников. В прошлом году с конвейера предприятия сошло 190 тысяч машин.