Mercedes начал выпуск автомобилей А-класса в Венгрии

В Венгрии Mercedes планирует выпускать представителей A-класса.

Это второй завод, где планируется выпускать новинку в семействе Mercedes. В настоящее время на мощностях, расположенных недалеко от Будапешта делаются микроавтобусы, относящиеся к классу B.

В рамках А-класса Mercedes планирует сделать целый модельный ряд. Два представителя из которого будут собираться в Китае, а остальные на европейском континенте.

По случаю начала производства модели, рабочими венгерского завода создано рулевое колесо с использованием 3D-принтера. Также есть монитор, на котором будут озвучиваться послания для работников следующих заводов Mercedes.

Первую остановку руль сделает в Финляндии. Там тоже вскоре присоединятся к выпуску A-класса.

Остается добавить, что в настоящее время на автозаводе возле Будапешта трудится около четырех тысяч сотрудников. В прошлом году с конвейера предприятия сошло 190 тысяч машин.