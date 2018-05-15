Ещё
Mercedes начал выпуск автомобилей А-класса в Венгрии
Далее:
Читайте также:
Ещё
Бензин дешевле 40 рублей постепенно исчезает
Бензин дешевле 40 рублей постепенно исчезает

Mercedes начал выпуск автомобилей А-класса в Венгрии 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
В Венгрии Mercedes планирует выпускать представителей A-класса.
Это второй завод, где планируется выпускать новинку в семействе Mercedes. В настоящее время на мощностях, расположенных недалеко от Будапешта делаются микроавтобусы, относящиеся к классу B.
В рамках А-класса Mercedes планирует сделать целый модельный ряд. Два представителя из которого будут собираться в Китае, а остальные на европейском континенте.
По случаю начала производства модели, рабочими венгерского завода создано рулевое колесо с использованием 3D-принтера. Также есть монитор, на котором будут озвучиваться послания для работников следующих заводов Mercedes.
Первую остановку руль сделает в Финляндии. Там тоже вскоре присоединятся к выпуску A-класса.
Остается добавить, что в настоящее время на автозаводе возле Будапешта трудится около четырех тысяч сотрудников. В прошлом году с конвейера предприятия сошло 190 тысяч машин.
Car.ru: последние новости
В Нюрбургрине проходит тестирование Volkswagen T-Roc R На китайском авторынке Honda XR-V пользуется повышенным спросом Прототип от Aston Martin стал достоянием фотошпионов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин на Крымском мосту объявил о чуде1049
Парочка полицейских расслабилась в служебном авто10
Бензин дешевле 40 рублей постепенно исчезает10
LIVE: Открытие Крымского моста823
Кнопочный запуск мотора признали смертельно опасным2
Видео
03:04
Путин на Крымском мосту объявил о чуде
Автоновости Автоспорт
LIVE: Открытие Крымского моста
Автоновости
Москвич сбил сразу двух полицейских
ДТП Автоновости
01:09
Опубликована схема движения у Крымского моста
Автоновости
00:36
Парочка полицейских расслабилась в служебном авто
Автоновости
02:55
Новый лимузин Путина сравнили со «Зверем» Трампа‍
Бортжурнал
01:44
Пьяный водитель пошёл на таран полицейского УАЗа
ДТП
00:28
«Жигули» ушли под землю в Перми
ДТП
00:29
Разлившийся шоколад заблокировал трассу в Польше
ДТП
02:16
СМИ сравнили лимузины Путина и Трампа
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение