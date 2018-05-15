Впервые на белгородском «Вираже» автомобили проехали быстрее картов

В это воскресенье, 13 мая, на автомобильно-спортивном комплексе прошел первый этап любительских гонок Time attack. 29 участников из Белгорода, Воронежа и Курска собрались, чтобы выяснить, кто быстрее.

Time attack — это разновидность шоссейно-кольцевых любительских автомобильных гонок, в которых участники сражаются не друг с другом, а с секундомером. Здесь нет очной борьбы между гонщиками — заезды планируются таким образом, чтобы один пилот не мог догнать другого и была возможность показать максимально быстрое время прохождения одного круга за несколько попыток. Участвовать в любительской гонке мог любой желающий, главное требование — это наличие автомобиля. С самого утра участники подготавливали свои автомобили и выезжали на тренировочные заезды.

Автомобили делились на четыре класса:

«А1» — стандартные автомобили, с атмосферным двигателем с рабочим объемом до 2 000 см3;

«А2» — стандартные автомобили, с атмосферным двигателем с рабочим объемом до 3 000 см3;

«А3» — стандартные автомобили, с атмосферным двигателем с рабочим объемом свыше 3000 см3;

«Свободный» — автомобили без ограничения рабочего объема двигателя, спортивные автомобили, специально созданные для гонок.

Технический комиссар после осмотра имел право перевести автомобиль в другой зачетный класс, если на нем сделаны изменения в сторону увеличения мощности двигателя. Все автомобили были разными, но по-своему привлекательными. Были представлены не только иномарки, но и не менее оригинальные отечественные авто.

Владелец Лада Калина Иван Тесленко рассказал, что потратил помимо покупки машины 400-450 тысяч на доработку.

— Деньги вкладывались по чуть-чуть. Обвес, бампера и т. д, автоваз, а точнее Лада Спорт с ценами на это очень переборщила. Расширение делалось все лето, потому что за неимением опыта куча материала была просто перерасходована. Колеса, подвеска и всякая мелочевка, которая в сумме тоже влетела в копеечку.

— Все делал сам, своими руками?

— Все делал сам, за исключением сход-развала, сварки и покраски. Машину, кстати, изначально брал года на два — покататься, пока не найду что нравится, и продать, но не срослось.

— Что считаешь изюминкой своей машины? Чем гордишься?

— Изюминкой… наверное то, что это Лада. А горжусь тем, что нигде и ничего не трет и все крутится.

— Многие интересовались твоими дисками, сколько стоят?

— Диски… дорого, пусть останется тайной.

Сложно было сказать, что чувствовалась атмосфера соперничества, скорее наоборот, гонщики очень дружелюбно и по-доброму относились как друг к другу, так и к автомобилям своим и соперников. Многие открыто предполагали, кто будет первым. Так, по мнению нескольких участников, первым в своем классе должен был приехать Мини Купер Кирилла Санина из Воронежа.

— Многие ребята считают, что ты приедешь первым.

— О, спасибо, приятно, я тоже так считаю, но это заслуга больше не моя, а этого автомобиля, потому что это Mini Cooper GP, один из 2000 штук. Он подготовлен под кольцевые гонки с завода. Имеет двигатель объемом 1,6, поэтому попадает в довольно низкий класс А2. Машина достаточно поворотная и под эту трассу подходит идеально.

— Давно занимаешься гонками?

— Да, пять лет. Началось все с того, что я купил Subaru Impreza Sti и начал увлекаться уличными гонками. В 2012 году приехал сюда, на Вираж, и так получилось, что занял второе место, после этого я начал принимать участие в любительских соревнованиях. Сейчас организовываю гонки в Воронеже под лейблом Rabbit run.

— А как тебе Белгород?

— Мне очень нравится здесь. Во-первых, сразу бросаются в глаза хорошие дороги и красивый зеленый ландшафт, а во-вторых, приятная гоночная компания: все друг к другу относятся хорошо.

— Правда ли, что гонщики привлекают девушек?

— Легкое женское внимание? Однозначно да! Но на мой взгляд, нет никакой разницы, гонщик ты или нет, все зависит от того, какой ты человек и как ты себя ощущаешь. У меня никогда не было проблем с женским вниманием.

Кирилл и его Мини Купер заняли первое место в классе А2 и второе в абсолюте.

Несмотря на холод и сильный ветер, среди болельщиков на трибунах были даже дети. Для зрителей вход на мероприятие был абсолютно бесплатен, для участников — 1000 рублей.

Директор АСК «Вираж» Павел Павлович Ушаков рассказал о мероприятии: «Показать себя и машину можно на треке совершенно безопасно для автомобиля и для окружающих. Наша задача — привитие автомобильной культуры населению. Сейчас мало болельщиков и зрителей, и нам, конечно, хочется, чтобы были полные трибуны. Сегодня участники удивили своими результатами. Так быстро по треку еще никто не ездил».

Рекорд поставил Михаил Шубин из Курска на автомобиле Mercedes А45, время круга составило 1:11:57.

После заездов победителей наградили грамотами, кубками и памятными призами от спонсоров.

Следующий этап TimeAttack состоится 10 июня на АСК «Вираж». Текст и фото: Валерия Мыльникова.