Атмосферная подсветка и усиленная тонировка: АВТОВАЗ раскрыл цены на «Ладу-Весту-Кросс»

Минимальная стоимость новой внедорожной версии «Лады-Весты» составит 763 900 рублей. Это цена за «Ладу-Весту-Кросс» с двигателем объемом 1,6 л и механической коробкой переключения передач. В более «крутых» модификациях автомобиль будет дороже.

Например, «Веста Кросс» с двигателем 1,8 л и с автоматической коробкой передач обойдётся покупателям в 813 900 рублей. А если к АКПП вы пожелаете добавить подогрев задних сидений, атмосферную подсветку в зоне ног пассажиров и ручек дверей, камеру заднего вида и усиленную тонировку задних стёкол (пакет Prestige), то цена вырастет до 859 900 рублей.

Lada Vesta Cross — автомобиль, объединивший стиль стремительного седана с функциональностью кроссовера. Его особенностями являются защитный пластиковый обвес кузова и специальные настройки шасси, сочетающие высокую проходимость и управляемость. Новинка обладает рекордным для своего класса дорожным просветом в 203 мм, — рассказали представители АВТОВАЗа

«Веста-Кросс» в максимальном исполнении «Люкс» имеет 4 подушки безопасности, климат-контроль, круиз-контроль, аудиосистему с четырьмя динамиками, мультифункциональный руль, 17-дюймовые легкосплавные диски, обивку салона со вставками из экокожи.

— Продажи автомобиля стартуют летом, — уточнили на автозаводе.

Кстати, собирают «Ладу-Весту-Кросс» не в Тольятти, а на площадке АВТОВАЗа в Ижевске. Красят машину не люди, а роботы.