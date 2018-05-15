Ещё
Атмосферная подсветка и усиленная тонировка: АВТОВАЗ раскрыл цены на «Ладу-Весту-Кросс»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Атмосферная подсветка и усиленная тонировка: АВТОВАЗ раскрыл цены на «Ладу-Весту-Кросс» 

63.ru 42 минуты назад
Фото: 63.ru
Минимальная стоимость новой внедорожной версии «Лады-Весты» составит 763 900 рублей. Это цена за «Ладу-Весту-Кросс» с двигателем объемом 1,6 л и механической коробкой переключения передач. В более «крутых» модификациях автомобиль будет дороже.
Например, «Веста Кросс» с двигателем 1,8 л и с автоматической коробкой передач обойдётся покупателям в 813 900 рублей. А если к АКПП вы пожелаете добавить подогрев задних сидений, атмосферную подсветку в зоне ног пассажиров и ручек дверей, камеру заднего вида и усиленную тонировку задних стёкол (пакет Prestige), то цена вырастет до 859 900 рублей.
Lada Vesta Cross — автомобиль, объединивший стиль стремительного седана с функциональностью кроссовера. Его особенностями являются защитный пластиковый обвес кузова и специальные настройки шасси, сочетающие высокую проходимость и управляемость. Новинка обладает рекордным для своего класса дорожным просветом в 203 мм, — рассказали представители АВТОВАЗа.
«Веста-Кросс» в максимальном исполнении «Люкс» имеет 4 подушки безопасности, климат-контроль, круиз-контроль, аудиосистему с четырьмя динамиками, мультифункциональный руль, 17-дюймовые легкосплавные диски, обивку салона со вставками из экокожи.
— Продажи автомобиля стартуют летом, — уточнили на автозаводе.
Кстати, собирают «Ладу-Весту-Кросс» не в Тольятти, а на площадке АВТОВАЗа в Ижевске. Красят машину не люди, а роботы.
63.ru: последние новости
В Тольятти скончался создатель первого русского внедорожника Niva Валерий Доманский В Самаре будут судить водителя, который сбил женщину на улице Победы и отвёз её в больницу Под Самарой в аварии разбился водитель, лишенный прав
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин на Крымском мосту объявил о чуде1084
Прояснилась ситуация с правами Путина18
Парочка полицейских расслабилась в служебном авто10
Бензин дешевле 40 рублей становится дефицитом25
LIVE: Открытие Крымского моста822
Видео
03:04
Путин на Крымском мосту объявил о чуде
Автоновости Автоспорт
LIVE: Открытие Крымского моста
Автоновости
Москвич сбил сразу двух полицейских
ДТП Автоновости
01:09
Опубликована схема движения у Крымского моста
Автоновости
00:36
Парочка полицейских расслабилась в служебном авто
Автоновости
02:55
Новый лимузин Путина сравнили со «Зверем» Трампа‍
Бортжурнал
01:44
Пьяный водитель пошёл на таран полицейского УАЗа
ДТП
00:28
«Жигули» ушли под землю в Перми
ДТП
00:29
Разлившийся шоколад заблокировал трассу в Польше
ДТП
02:16
СМИ сравнили лимузины Путина и Трампа
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение