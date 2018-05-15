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Porsche 718 Cayman GT4 стал достоянием фотошпионов
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Porsche 718 Cayman GT4 стал достоянием фотошпионов 

Car.ru 42 минуты назад
Фото: Car.ru
Новенький Porsche 718 Cayman GT4 был замечен репортерами на тестовом заезде, причем без камуфляжа.
Представитель 2019 года получит минимальные изменения в дизайне. В остальном же будет прослеживаться внешне тенденция стиля Cayman.
Новый подход соблюден к силовой установке. У нового представителя Porsche будет двигатель в 4 литра, что больше, чем у автомобиля от предыдущей версии Cayman.
Ориентировочно, в силах мотора выжимать 400 лошадиных сил. Однако Porsche готовит также к премьере и обновленный гоночный Clubsport, который впервые заметили в конце предыдущего месяца.
У этой машины также мотор в 400 «лошадей». Кроме того, имеются новые возможности, способные привлечь дополнительных покупателей среди любителей быстрой езды.
Данный автомобиль, по слухам, должен появиться в продаже раньше, чем 718 Cayman GT4. По всей вероятности премьера запланирована на начало будущего года.
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