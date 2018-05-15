Цены на дизель и бензин выросли в Московском регионе за неделю в среднем почти на 1 рубль

За неделю с 6 по 13 мая в Подмосковье и Москве резко выросли цены на дизельное топливо и бензин, стоимость в среднем поднялась практически на 1 рубль за литр, сообщается на сайте Центрального диспетчерского управления Топливно-энергетического комплекса.

«В Московском регионе средние цены повысились на автобензины и дизельное топливо. В Москве средняя цена на АИ-92 увеличилась на 0,71 рубля за литр, до 40,65 рубля за литр, на АИ-95 — на 0,63 рубля за литр, до 43,86 рубля за литр, на дизельное топливо летнее — на 0,43 рубля за литр, до 42,17 рубля за литр, на дизельное топливо зимнее — плюс 0,81 рубля за литр, до 42,43 рубля за литр», — говорится в сообщении.

В Подмосковье АИ-92 подорожал на 0,68 рубля за литр, до 39,69 рубля, АИ-95 — на 0,59 рубля за литр до 43,22 рубля, летний дизель — на 0,45 рубля за литр, до 41,44 рубля и зимний дизель — на 78 копеек, до 41,27 рубля за литр.

Как уточняется в сообщении, в России по отношению к 13 мая 2017 года средняя цена на АИ-92 выросла почти на 8%, на АИ-95 — почти на 7%, на летний дизель — более чем на 12% и на зимний дизель — почти на 11%.

По сравнению с 1 января 2018 года средняя цена в России на АИ-92 выросла на 3,32%, на АИ-95 — чуть более чем на 3%, на летний дизель — на 8,2% и на зимний дизель — на 5%.