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Раскрыт дизайн обновленного кроссовера Renault Kadjar
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Раскрыт дизайн обновленного кроссовера Renault Kadjar 

Motor.ru 1 час назад
Фото: Motor.ru
В Сети появились фотографии рестайлинговой версии компактного кроссовера Renault Kadjar, который является аналогом Nissan Qashqai. По предварительной информации, помимо измененной внешности вседорожник получит расширенное оснащение. Дебют обновленного Kadjar состоится в начале следующего года. Снимки опубликованы на портале BitAuto.
В модельном ряду Renault «Каджар» находится между Kaptur и Koleos. Модель построена на базе Nissan Qashqai и оснащается бензиновыми турбомоторами объемом 1,2 (130 лошадиных сил и 205 Нм крутящего момента) и 1,6 литра (165 сил и 240 Нм), а также дизельными агрегатами 1.5 dCi (110 сил и 260 Нм) и 1.6 dCi (130 сил и 320 Нм момента).
В зависимости от двигателя Kadjar может комплектоваться шестиступенчатой механической коробкой передач, «роботом» или вариатором. При этом в последнем случае привод будет только на передние колеса.
Ожидается, что после обновления в линейке агрегатов Renault Kadjar появится «турбочетверка» объемом 1,33 литра. Разработанный совместно с Daimler двигатель уже устанавливается на модели Scenic и Grand Scenic. Он доступен в трех степенях форсировки: 115, 140 и 160 лошадиных сил.
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