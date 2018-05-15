Кроссовер Tesla стал буксиром самолетов

В Сети появилось видео, демонстрирующее впечатляющие способности электрического кроссовера.

Видео на своем YouTube-канале выложила авиакомпания Qantas из Австралии. Ролик показывает, как электроссовер Tesla Model X P100D тянет на буксире Boeing 787-9 Dreamliner. Кадры с автомобилем и пассажирским авиалайнером были сделаны на маневровой дорожке аэропорта Мельбурна.

Напомним, кроссовер американской марки оснащается электрической силовой установкой, в составе которой работают два мотора, развивающих комбинированную мощность 773 л.с. и 967 Нм крутящего момента. За питание отвечает аккумуляторный блок емкостью 100 кВт*ч. Вес автомобиля составляет 2 468 кг.

Максимальный вес Boeing 787-9 Dreamliner равен 193 тонны, тогда как пустой самолет весит 126 тонн. Лайнер может принять на борт 290 пассажиров и 126 тысяч литров топлива. Максимальная скорость машины равна 956 км/ч.

Отметим, что несмотря на рост популярности кроссоверов в последние годы, у Tesla лучше продается седан Model S. Например, в 2017 году на европейском рынке было продано 11 877 единиц Model X и 16 026 — Model S, на американском рынке эти показатели составили 21 315 и 27 060 штук, соответственно.

Ранее портал «Карельские Вести» публиковал видео с Tesla Model X, буксирующим состав вагонеток массой более 113 тонн. Это видео в своем твиттере выложил глава Tesla Элон Маск на вопрос о буксировочном потенциале кроссовера от одного из подписчиков.

По материалам: www.kolesa.ru